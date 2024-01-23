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ТАСС

Лунный модуль Peregrine завершил миссию

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Первое фото с аппарата, за который NASA заплатило 108 миллионов долларов, показало, что об успешной высадке на Луну не приходится и говорить: Peregrine все еще вращается
Первое фото с аппарата, за который NASA заплатило 108 миллионов долларов, показало, что об успешной высадке на Луну не приходится и говорить: Peregrine все еще вращается.
Источник изображения: Astrobotic

Детали миссии будут предоставлены на пресс-конференции 19 января, сообщили в компании-разработчике Astrobotic

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский лунный посадочный модуль Peregrine завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска, так и не достигнув Луны. Об этом сообщила в четверг компания-разработчик Astrobotic.

Как говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в X (ранее Twitter), модуль вошел в слои атмосферы над южной частью Тихого океана.

Отмечается, что детали миссии будут предоставлены на пресс-конференции 19 января 21:00 мск.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел отказ двигательной системы и утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. 

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Страны
США
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
Луна
Робот
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