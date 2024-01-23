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РИА Новости

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский

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Самолет Як-152
Самолет Як-152.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ОАК

Немецкий двигатель на Як-152 заменят на один из двух российских

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ПАО "Яковлев" сегодня рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолёте Як-152 для первоначальной подготовки пилотов ВКС РФ: импортозамещение существующей силовой установки или адаптация вертолётного двигателя ВК-650, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний Як-152. Как отметили в компании, следующим этапом развития проекта должно стать импортозамещение его силовой установки.

"Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов - модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", - сказал представитель ПАО "Яковлев".

По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "Все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний".

Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.

Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Як-130
Як-152
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