Генерал-лейтенант ВС РФ рассказал о нанесениии ВСУ ударов дорогим оружием по ложным целям

Вооруженные силы Украины бьют по ложным позициям благодаря применению российскими военными современной маскировки, уточнил начальник инженерных войск Юрий Ставицкий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины систематически наносят удары дорогостоящим высокоточным оружием по ложным целям, благодаря работе инженерных войск РФ по введению противника в заблуждение.

Об этом в интервью газете "Красная Звезда" заявил начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В целях введения противника в заблуждение, повышения живучести группировок войск инженерными войсками с применением современных средств маскировки выполнялись задачи по имитации районов и объектов. Вследствие чего снизились возможности разведки противника по вскрытию истинного расположения наших войск на 20-30 процентов. Противник систематически наносил удары с применением дорогостоящего высокоточного оружия по ложным позициям", - сказал Ставицкий.