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ТАСС

Инженеры ВС РФ начали осваивать инженерные барражирующие боеприпасы с беспилотниками

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Для этих целей в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище ввели новую учебную дисциплину "Эксплуатация и применение БПЛА", рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инженеры ВС РФ начали обучаться применению инженерных барражирующих боеприпасов с беспилотниками по опыту спецоперации, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий накануне празднования дня основания войск.

"По мере приобретения боевого опыта вносятся изменения (дополнения) в программы подготовки курсантов и младших специалистов инженерных войск. Современные условия боевых действий определили потребность в специалистах инженерных войск по применению инженерных барражирующих боеприпасов с использованием БПЛА. С учетом этого развернута и осуществляется подготовка данных специалистов", - сообщил Ставицкий.

Он уточнил, что для этих целей в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище введена новая учебная дисциплина "Эксплуатация и применение БПЛА". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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