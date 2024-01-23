Нужно действовать быстро. В Словакии предложили выйти из НАТО, чтобы выжить (Hlavný dennik, Словакия)

HD: в Словакии предложили выйти из НАТО и объявить нейтралитет

США спровоцировали конфликт на Украине и добились главного: славяне убивают друг друга за американские цели, а европейская экономика переживает спад, пишет HD. Автор статьи предлагает правительству Словакии пойти на радикальные меры, чтобы не быть втянутыми в боевые действия против России.

Не секрет, что США зарабатывают на спровоцированном же ими конфликте на Украине триллионы долларов. Однако Соединенные Штаты Америки зарабатывают и на санкциях против России и смеются над всем миром, включая Общество европейских идиотов.

Санкции — инструмент экономического насилия против государства, который работает только против слабого. Да и то не всегда. Также санкции — политический инструмент насилия, цель которого — принудить государство, попавшее под санкции, к послушанию. США пользуются санкциями, как правило, нарушая права человека, как средство достижения так называемых американских интересов в мире или регионе. США всегда стремятся занять место гегемона в том или ином регионе, а в конечном итоге и в мире. Их конечная цель — подчинить себе весь мир и таким образом добиться нацистской цели. Нынешние события в мире разоблачают все больше преступлений американской политики. Бумеранг, брошенный Соединенными Штатами миру, вернется им в виде внутренних беспорядков, кризисов и, возможно, даже бунта американской общественности, которая постепенно осознает всю вредоносность американской политики. Причем не только за рубежом, но и на внутренней политической арене. Если американцы продолжат свою политику, то скоро окажутся в изоляции и многие государства отвернутся от них. Этот процесс уже начался с формирования БРИКС и с того, что многие страны Южной Америки, Азии и Африки отвергают имперскую политику США нового времени.

Я приведу небольшой пример неработающих санкций. В 90-е годы США ввели санкции против Югославии ради ее дестабилизации, разложения и получения стратегического влияния на Балканах. Но когда санкции не сработали, США для достижения этих целей воспользовались преступным пактом НАТО для бомбардировок Югославии в 1999 году. за эти преступления до сих пор никто не осужден. В то время я работал на Балканах и в Белграде на протяжении нескольких лет сначала как представитель словацких компаний, а потом как делегат от словацкого Фонда поддержки внешней торговли. Каждая страна заинтересована в развитии экспорта для собственного экономического роста. У Словакии тогда из-за санкций, введенных против Югославии, было мало возможностей, но тем не менее Словакия торговала с ней, пока не начались бомбардировки НАТО. Объявление санкций заблокировало торговлю теми товарами, которые подпадали под санкции. Правда, касалось это только восточноевропейских стран. Западные же государства преспокойно продолжали торговать. Но тема торговли Запада в период санкций была табуирована. Когда на разных встречах я беседовал о санкциях с представителями Югославии, они надо мной посмеивались. Югославия долго оставалась открытой страной, которая поддерживала торговые отношения со всем миром. Торговля стратегическими товарами шла и через частные компании, и через третьи страны и так далее.

На сайте Европейского Союза можно прочитать многое о санкциях против России. Куча пакетов и санкций против фирм и персон. А эффекта ноль. Общество европейских идиотов подвязалось к санкциям по желанию США, которые поставили себе цель ослабить экономику Европейского Союза и других государств Европы. Общество европейских идиотов понимает, что Россия найдет возможность обезвредить санкции, введенные против нее. Во многих сферах Россия самодостаточна, и в мире у нее есть партнеры, которых можно считать видными мировыми игроками, которых не сравнить с бездельниками с куриными мозгами, сидящими в американском Конгрессе, Пентагоне или Белом доме, а также органах Европейского Союза. Поэтому от санкций осталось одно название. Общество европейских идиотов не осознает, что санкции также имеют эффект бумеранга. В конечном счете они вредят европейской экономике и экономике многих национальных государств, включая Словакию. Кроме того, санкции — это опять-таки только "пугало" для восточноевропейских стран, которые по-лакейски или по наивности соблюдают санкции. Есть доказательства того, что Запад, когда ему это выгодно, втихомолку торгует с Россией, и в том числе так поступают Соединенные ШтатыАмерики. Бытует такая фраза: на санкциях лучше всего зарабатывать. И это чистая правда. Вы устраняете наивных конкурентов, получаете более выгодные цены, получаете товары, которых где-то недостает, покупаете стратегическое сырье и так далее. Американцы преспокойно торгуют с Россией в больших объемах. Русские не против, поскольку сами решают, что дать американцам и сколько. Еще в 2019 году США стали крупнейшим инвестором в России, вложив десятки миллиардов долларов. Вы думаете, они так легко от них откажутся? Санкции вводились не с начала вооруженного конфликта на Украине. Их ввели задолго до. США покупают у России много нефти, зерна, редкоземельных металлов, удобрений, сырья для производства взрывчатки и даже уран. Например, в первой половине 2023 года Соединенные Штаты Америки купили у России 416 тонн урана, что вдвое больше, чем они купили у нее в 2022 году, и абсолютный максимум с 2005 года. США заплатили 700 миллионов долларов. Доля России в американском импорте возросла с 13% до 32. Но Общество европейских идиотов все это не беспокоит, потому что они не смеют возразить американскому "гегемону".

Некоторые заявления словацких политических неучей и послушных холуев Запада о санкциях в органах Европейского Союза я процитирую, не комментируя.

"Еуген Юрица утверждает, что санкции Европейского Союза не заставили Россию прекратить спецоперацию на Украине, поэтому считает нужным их сделать более эффективными".

"Иван Штефанец считает, что санкции Евросоюза против Росси работают".

"Михал Везик отметил, что эффективность ограничительных мер помогает пресечь попытки обходить санкции с помощью третьих стран".

"Владимир Билчик подчеркнул, что в интересах Словакии и демократического мира сделать так, чтобы Москва не могла финансировать конфликт на Украине".

Всем им я рекомендую поинтересоваться, как США соблюдают санкции против России. Они убедятся в том, что я уже описал выше: ни США, ни Запад санкции не соблюдают, но, прежде всего, уничтожают санкциями против РФ экономики государств Европейского Союза и других стран. И словацкую тоже. А что если ввести коллективные международные санкции против Соединенных Штатов Америки за их преступления, совершенные в мире?

Кстати говоря, в период санкций необычайно расцветает так называемая серая экономика. В нее вливают миллионы как государства, так и частный сектор. Налоги со скрытых сделок не платятся, и деньги преспокойно отмываются в оффшорах или "очищаются" на третьих рынках, а нередко тратятся на кровавые военные цели. Так, например, в США за счет торговли ЦРУ наркотиками финансируются цветные революции по всему миру без ведома американского Конгресса. (…)

Итак, неутешительные выводы. Спровоцированный американцами конфликт на Украине против России обеспечила главное: славяне убивают друг друга за американские цели; уничтожается инфраструктура Украины, наносится огромный экологический ущерб, ослабляется экономика Европейского Союза и всей Европы, включая Словакию, которая и так пребывает в экономическом кризисе после правительств Матовича и Гегера.

Правительство Словакии может вывести страну из маразма, если вместе с другими государствами будет инициировать шаги, ведущие к немедленному прекращению вооруженного конфликта на Украине. Словакия должна настаивать на восстановлении равноправных отношений с ЕС без политического шантажа. Экономику Словакии нужно перезапустить благодаря восстановлению экспорта во все страны мира. Международная торговля не знает границ.

В этом году исполнится 20 лет с момента вступления Словакии в Североатлантический альянс. У Словакии есть законная возможность после 20 лет выйти из преступного пакта НАТО, куда ее насильно втянули без согласия граждан. Право на выход дает 13 статья, где сказано: "По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора, которое будет сообщать правительствам всех других Договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора".

Потом Словакия может объявить нейтралитет. Решение о выходе из НАТО мы должны принять как можно скорее, потому что США попытаются продолжить войну против России на Украине, пожертвовав государствами восточного крыла Североатлантического альянса. Это "крыло" простирается от Прибалтики до Болгарии. Военная машина США уже работает над этим планом целый год, что подтверждается передислокацией войск НАТО и военной техники. Источники в Брюсселе говорят, что все начнется летом текущего года. Словацкое правительство обязано помешать США и НАТО втянуть Словакию в конфликт против России.

Это лишь основные моменты, которые я считаю необходимыми для выживания и сохранения Словакии. Об этом можно написать целый трактат, но я не должен лишать работы государственные органы. Как гражданин Словакии я надеюсь, что новое правительство поймет, как обеспечить процветание народу и репутацию Словакии за ее пределами. Вопреки угрозам со стороны США.

Автор: Иван Штубня (Ivan Štubňa)