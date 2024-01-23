Истина в мине: какой флот усилит тральщик «Семен Агафонов»

В Санкт-Петербурге заложили новый корабль проекта 12700, очищающий моря при помощи роботов

Минный тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700 «Александрит», заложенный 18 января в Санкт-Петербурге, после постройки войдет в состав Северного флота, выяснили «Известия». Для поиска и уничтожения мин эта серия кораблей использует легкие катера со специальными подводными роботами. Корпус тральщика будет полностью сделан из стеклопластика. На Северном флоте «Семен Агафонов» будет обеспечивать развертывание кораблей и атомных подлодок, полагают эксперты. Главком ВМФ Николай Евменов заявил, что боевых единиц, подобных кораблям проекта 12700, нет ни у одного флота в мире, кроме российского, и заказов на их постройку будет еще много.

Нужны флоту

В четверг, 18 января, на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка очередного корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Подобные тральщики — это «труженики моря» и их всегда не хватает, заявил на церемонии главком ВМФ, адмирал Николай Евменов.

— Серия данных кораблей показала свою нужность для ВМФ, подтвердила все технические характеристики, заложенные в нее конструкторами. Никто в мире не делает таких кораблей, кроме Средне-Невского судозавода. Этот корабль уникален, как уникальна вся серия, — отметил адмирал.

Главком ВМФ, адмирал Николай Евменов на церемонии закладки минного тральщика «Семен Агафонов» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

По словам Евменова, заказов на постройку этих кораблей будет еще много, «они нужны флоту».

Глава Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга Владимир Мальцев сообщил, что «Семен Агафонов», предположительно, войдет в состав Северного флота. Там он будет заниматься обеспечением развертывания атомных подводных лодок и боевых кораблей, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Это самый современный тральщик, который строится серийно, — отметил он. — У него не магнитный корпус, он хорошо оснащен разными тралами, средствами поиска и обнаружения мин. Очень хороший проект. Этот корабль 12-й по счету. Это означает, что у нас идет планомерное обновление противоминных сил, сейчас уже восемь единиц в строю, четыре строятся.

Корабль полностью сделан из стеклопластика диффузионным методом, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Источник изображения: iz.ru

— Еще совсем недавно тральные силы у нас были в основном советские. Их срок службы заканчивается, им на смену приходят современные корабли проект 12700 «Александрит». Теперь это наш основной противоминный корабль, — пояснил он. — Продолжать выпускать серию крайне необходимо, в частности из-за того, что на Черном море балуется Украина. И в целом, если действует флот, сначала должны идти тральщики, которые убирают мины различного свойства, а потом уже боевые корабли.

Корабль, заложенный 18 января, станет 12-м в серии. На сегодняшний день в строю находятся восемь тральщиков проекта 12700. Три из них несут службу на Черном море, три на Тихом океане и два на Балтике. Последний на данный момент представитель серии, «Лев Чернавин», был передан флоту 25 декабря прошлого года вместе с фрегатом «Адмирал Головко» и малым ракетным кораблем «Наро-Фоминск». В церемонии поднятия флагов принял участие президент Владимир Путин. Глава государства отметил тогда, что в соответствии с морской доктриной продолжается работа по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.

3 января в Минобороны России сообщили, что одними из первых в этом году в состав флота войдут малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт», которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023-м. Отмечалось также, что Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты усилятся несколькими малыми ракетными и патрульными кораблями, а также морскими тральщиками. Кроме того, военно-морской флаг поднимут на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», предназначенном для подводных сил Северного флота. Это произойдет, когда корабль завершит государственные испытания.

Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В память о Герое

Заложенный тральщик решили назвать именем Героя Советского Союза Семена Агафонова. Это знаменитый морской пехотинец, разведчик, участник Великой Отечественной и Советско-японской войн. Совершил 50 походов и десантирований в тыл противника. Звезду Героя получил за участие в Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года. Задачей было захватить немецкую батарею на мысе Крестовом, чтобы дать пройти нашему десанту. Овладев позициями, разведчики трое суток отражали контратаки противника, продержавшись до подхода основных сил.

Наиболее знаменитый боевой эпизод с участием Семена Агафонова произошел в августе 1945 года, когда десяток советских моряков взяли в плен трехтысячный японский гарнизон. В ходе переговоров японские офицеры хотели взять советских военнослужащих в заложники, но те заперли помещение, а Семен Агафонов начал подбрасывать в руке гранату. В итоге японское командование капитулировало.

Герой Советского Союза Семен Агафонов Источник изображения: Фото: commonswikimedia.org

Мины ищут роботы

Тральщики проекта 12700 «Александрит» имеют уникальный корпус из стеклопластика, на который не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. Корабль может развивать скорость около 16 узлов, его водоизмещение составляет примерно 890 т, экипаж — 44 человека.

Для поиска и уничтожения мин на борту установлена система «Диамант», включающая два легких катера со специальными подводными роботами. Она предназначена для обезвреживания заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, они могут вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

За обнаружение глубоководных объектов отвечает интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В ее составе — телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м, передвигаясь со скоростью 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

При обнаружении опасных находок задействуются подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. Они же могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит к минимуму риск для личного состава. С тральщиками хорошо взаимодействуют патрульные корабли проекта 22160, которые специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз.

Роман Крецул