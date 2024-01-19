Орбитальные зеркала Solspace увеличат выработку энергии на земле

Орбитальные зеркала

Серийные запуски многоразовых ракет Falcon 9 от SpaceX позволили снизить стоимость вывода груза на орбиту до $1500 за 1 кг. Когда начнет летать большая ракета Starship, цена снизится еще на треть, а когда эти ракеты смогут использоваться на постоянной основе, цена упадет до $232 за 1 кг. Это пороговый уровень, который делает рентабельными различные смелые эксперименты в космосе, а сами запуски — доступными небольшим частным структурам.

Проект Solspace от ученых из Университета Глазго ориентирован именно на данный ценовой фактор. Они намерены построить полноценную орбитальную группировку отражателей солнечного света для передачи его на Землю. Здесь этот свет будут принимать типовые поля солнечных панелей и вырабатывать из него дополнительную энергию. На световом загрязнении работа системы никак не скажется, яркость отраженного света не превышает фонового освещения в пасмурный день.

Орбитальные зеркала

Идея проекта в том, чтобы использовать стандартные солнечные электростанции в непредназначенное для них время – на рассвете и закате, когда естественное освещение минимально. Однако именно в эти периоды наблюдается максимальное потребление энергии, поэтому ее добавление будет на пользу. Отражатели на орбите настроены так, что во время пролета над Землей меняют направление света и «прицеливаются» в выбранные электростанции, не создавая проблем всем остальным. По проекту требуется развернуть в космосе шестиугольные отражатели из алюминизированного каптона с длиной грани 250 м. Их суммарная площадь составит 162 380 кв. м., а пятно отраженного света на земле достигнет площади 10 кв. км, но будет существовать только 17 минут за один проход. Это поможет выработать до 36 Мвт энергии за каждый проход, что позволит сгладить пики потребления электричества на поверхности.

Александр Мартыненко