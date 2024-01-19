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Техкульт

Ракета-каннибал поглощает саму себя во время работы

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Проект Ouroborous-3

Инженеры из Университета Глазго успешно испытали ракетный двигатель Ouroborous-3, который работает по принципу аутофага. Он сжигает не только запас топлива в ракете, но и ее саму, уничтожая отработанные части аппарата. Во время работы двигателя он буквально «пожирает» ракету, причем с большой скоростью.

Сегодня для выхода на орбиту используются многоступенчатые ракеты, ступени которых просто отбрасываются по мере выработки топлива в них. Это дорого, вредит окружающей среды и снижает эффективность ракет, так как помимо полезной нагрузки они должны толкать сами себя. Вес «лишних» частей может варьироваться от 5 % до 12 % от массы всей ракеты, и инженеры давно ищут способы устранить эту нагрузку, чтобы увеличить массу выводимого в космос груза. Ouroborous-3 устанавливается на ракету с корпусом из полиэтилена высокой плотности в виде трубок. Он достаточно прочный, чтобы корпус не деформировался ни под нагрузкой, ни когда она исчезает по мере выработки топлива. Полиэтилен при подаче в двигатель плавится от его тепла, затем смешивается с пропаном и жидким кислородом и сгорает с выбросом реактивной струи. В полете ракета все время становится легче, поэтому нужно все меньше топлива, чтобы поднять ее на определенную высоту. Экспериментальная установка показала тягу не более 100 Н, зато инженерам удалось обеспечить равномерное сгорание корпуса ракеты и стабильное поведение самого двигателя. Пока что он не пригоден для практических целей, но сама технология считается перспективной, особенно с учетом роста интереса к космосу со стороны частного капитала.

Александр Мартыненко

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