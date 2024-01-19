Северный флот обзавелся третьим носителем «Циркона»

Фрегат «Адмирал Головко» пришел с Балтики в Североморск

Сообщение Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) от 11 января рассказывает о прибытии в Североморск новейшего фрегата «Адмирал Головко». Его построили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Там в ходе рабочей поездки 25 декабря корабль осмотрел Президент России Владимир Путин. Глава государства присутствовал на торжественной церемонии подъема Андреевского флага.

«Адмирал Головко» – третий по счету корабль проекта 22350, выполненного Северным проектным конструкторским бюро (СПКБ). Фрегаты данного типа имеют водоизмещение около 5 тыс. т при длине 135 м и ширине 16 м. Основное вооружение – дозвуковые крылатые ракеты комплекса «Калибр» (3М14, 3М54, 91Р), сверхзвуковые «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».

В настоящее время фрегаты проекта 22350 – единственные в Военно-морском флоте (ВМФ) России носители гиперзвукового ударного оружия. Они предназначены для действий в дальней морской и океанской зонах.

В начале января «Головко» перешел с Балтики в пункт своего постоянного базирования – Североморск, продемонстрировав надежность функционирования судовых систем. Командование Северного флота (СФ) ВМФ России подтвердило, что подчиненные ей силы «пополнились еще одной боевой единицей».

На территории главной базы СФ прошла торжественная церемония встречи нового фрегата. Командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин доложил командующему СФ адмиралу Александру Моисееву об успешном выполнении задач межфлотского перехода. Тот пожелал экипажу здоровья, кораблю – счастливого плавания и семь футов под килем.

«Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, – сказал Моисеев. – Решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей». Как известно, в составе СФ уже действуют однотипные фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

По словам главкома, присоединение к ним «Адмирала Головко» знаменует «значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять».

Пресс-служба МО РФ подчеркивает, что проект 22350 выполнен с использованием самых передовых технологий, включая таковые в области высокоточных средств поражения. «Новое гиперзвуковое оружие поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень, – сказал в своем выступлении командующий СФ. – Корабли этого класса будут представлять интересы нашего государства в водах Мирового океана».

Соответствие нового фрегата всем заявленным характеристикам подтверждено в ходе государственных испытаний, прошедших в акваториях полигонов Балтийского, Баренцева и Белого морей.

Сообщение МО РФ от 8 января анонсирует действия ВМФ России в недалеком будущем, приводя в подтверждение слова главкома СФ. «В 2024 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана», – сказал Моисеев.

За предыдущие 12 месяцев задачи дальнего плавания выполняло более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения СФ. Знаковым событием стал поход отряда боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» продолжительностью 263 суток, в ходе которого впервые в истории отечественного флота осуществлялось патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием на борту.

Еще одним памятным моментом стало ледовое плавание отряда, возглавляемого большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». Выполнен выход в восточную Арктическую морскую зону, где военные моряки решали задачи обеспечения безопасности морской экономической деятельности России и демонстрации ее военного присутствия.

Несмотря на повышение значимости надводных кораблей в связи с пополнением их числа носителями «Циркона», главной ударной силой СФ остаются атомные подводные крейсера (АПКР). Сообразно этому в сообщении МО РФ от 4 января утверждается, что в наступившем году «подледное плавание будет одной из важнейших задач подводников Северного флота».

Как часть усилий в данной области экипажи субмарин пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение начавшегося в декабре очередного учебного года. Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей АПКР.

Согласно плану зимнего периода обучения, на базе подводных сил СФ состоится учебно-методический сбор для обобщения передового опыта действия атомоходов под арктическим ледовым покровом. Особое внимание будет обращено на методы, опробованные в прошлом году подводным ракетоносцем стратегического назначения «Тула». Выполняя задачи похода, его экипаж впервые осуществил пуск в одном из новых ледовых районов плавания в море Лаптевых, чем подтвердил способность морских стратегических ядерных сил решать задачи по предназначению из любых районов Арктики.

Заслуживает внимания и опыт экипажа АПКР «Генералиссимус Суворов», недавно построенного Северным машиностроительным предприятием (ПО «Севмаш»). В установленные сроки крейсер был подготовлен к дальнему плаванию и проведен арктическим маршрутом подо льдами в пункт постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.