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Независимое военное обозрение

Исламские экстремисты активизировались в Индии

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Фото Reuters
Фото Reuters.

Пока их деятельность сводится к вербовке и идеологической обработке

Международное террористическое исламистское движение «Хизб ут-Тахрир» (запрещено в РФ) усилило пропаганду, ориентированную на Индию. Аресты нескольких боевиков движения в штатах Центральной и Южной Индии (включая Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Телангану и Тамилнад) подтвердили скрытое присутствие террористической организации на территории страны. Эксперты сходятся во мнении, что «Хизб ут-Тахрир» пытается возродить прежний происламский антииндийский дискурс посредством проповеднической деятельности.

В мае 2023 года скоординированная операция, проведенная несколькими индийскими службами безопасности, в том числе Разведывательным бюро, Антитеррористическим отрядом Мадхья-Прадеша и Отделом контрразведки Теланганы, выявила тайные сети, связанные с «Хизб ут-Тахрир». Их члены были обвинены в насилии над лицами из индуистской общины. Сообщается, что ячейки организации проникли в образовательные учреждения в Мадхья-Прадеше и Телангане.

На начальном этапе операции были арестованы 11 подозреваемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Бхопале и Чхиндваре (штат Мадхья-Прадеш). Кроме того, пять человек были задержаны в Хайдарабаде, столице штата Телангана. Среди арестованных по меньшей мере трое были новообращенными из индуистской общины.

Примечательно также, что большинство арестованных были квалифицированными специалистами. Среди них были стоматолог, инженер облачных сервисов и преподаватель, специализирующийся на фармацевтической биотехнологии. Полиция также установила, что пятеро из них женились на индуистских женщинах и обратили их в ислам.

Последующие полицейские операции привели к арестам еще нескольких боевиков «Хизб ут-Тахрир», в результате чего к 1 августа общее число арестованных членов организации достигло 17. По данным следствия, арестованные боевики «Хизб ут-Тахрир» занимались тайными тренировками по рукопашному бою и стрельбе в лесах Мадхья-Прадеша. Они также общались через зашифрованные веб-приложения, такие как Rocket Chat и Threema, и слушали речи исламистов на этих платформах.

Их аресты были частью продолжающегося расследования, постепенно выявляющего отдельных лиц и экстремистские сети после арестов «влиятельных лиц» группировки Зиявудина Бакави и Бавы Бахрудина. Оба были задержаны несколько лет назад в округах Танджавур и Тируварур штата Тамилнад за вербовку мусульманской молодежи через Facebook (соцсеть запрещена в РФ).

Согласно отчету индийского Национального агентства расследований, Бакави был лидером и главным вербовщиком «Хизб ут-Тахрир» в округах Танджавур, Мадурай, Эрод и Салем штата Тамилнад и округе Караикал штата Пудучерри. Наряду с этим выяснилось, что два лидера «Хизб ут-Тахрир» проводили тайные встречи, на которых выступали за создание исламского государства в Индии с конечной целью принятия в стране конституции, соответствующей шариату.

О деятельности «Хизб ут-Тахрир» на юге Индии стало известно в апреле 2021 года, когда национальное разведывательное управление Индии начало поиск новообращенного Мохаммеда Икбала из-за его постов в социальных сетях, посвященных «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в РФ). Это привлекло внимание, в частности, потому, что Икбал был жителем улицы Казимар в Мадурае (штат Тамилнаду) – районе города, известном тем, что несколько населяющих его сотен жителей происходили из одного рода и жили на одной и той же улице более 800 лет.

В мае 2021 года Национальное агентство расследований обвинило Икбала в содействии созданию исламского халифата и публикации оскорбительных материалов против индуистов с целью подстрекания индийских мусульман к развязыванию насилия против большинства индуистского населения. В ответ на эти события и последующие расследования «Хизб ут-Тахрир» резко осудила деятельность ведомства и нынешнего индийского правительства под руководством премьер-министра Нарендры Моди. Организация обвинила индийские спецслужбы в попытке криминализировать исламские проповеди, связанные с концепцией халифата.

В последние годы посвященные Индии пресс-релизы «Хизб ут-Тахрир» вызывают повышенное внимание со стороны органов безопасности страны, хотя организация еще не объявила о создании регионального индийского подразделения и не назначила местного исламистского лидера. В марте 2023 года в ориентированном на Индию пресс-релизе «Хизб ут-Тахрир» намекалось на присутствие группировок боевиков во внутренних районах страны. В нем также освещались различные мероприятия, в ходе которых звучали призывы к восстановлению халифата.

Присутствие «Хизб ут-Тахрир» во внутренних районах Индии несомненно нанесет ущерб индийской демократии и ее светской структуре в долгосрочной перспективе из-за использования группировкой подстрекательской риторики против индуистского большинства. В данный момент организация занимается идеологической обработкой и другой ненасильственной деятельностью, такой как проведение мероприятий в поддержку халифата и обращение в ислам. Однако яростное неприятие ею современных светских государственных структур, принципов демократии и плюрализма может возродить экстремистские настроения в Индии.


Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований Высшей школы экономики.

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