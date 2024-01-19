Никто не хотел воевать

Боливарианский Голиаф против кооперативного Давида

Боливарианская Республика Венесуэла традиционно закупала в США и других западных странах достаточно много боевой техники для классической, а не только для противопартизанской войны, чем отличалась от большинства стран Латинской Америки.

После прихода к власти Уго Чавеса и смены политической ориентации страны эта тенденция лишь укрепилась. Венесуэла приобрела значительное количество современной боевой техники в России и Китае, и ее ВС уверенно вошли в тройку сильнейших в Латинской Америке с точки зрения готовности к классической войне.

Правда, из-за разрыва с Вашингтоном у ВС Венесуэлы возникли значительные проблемы с обслуживанием американской техники, которую приходится раньше положенного переводить на хранение либо списывать («Два южноамериканских социализма», «НВО» от 22.12.23).

БОЛИВАРИАНЦЫ НА ЗЕМЛЕ...

Сухопутные войска включают семь дивизий.

Пехотные дивизии: 1-я (штаб – в городе Маракайбо; в составе дивизии – 11-я бронетанковая, 12-я карибских рейнджеров, 13-я мотопехотная, 14-я механизированная, 19-я зенитно-артиллерийская бригады), 2-я (Сен-Кристобаль; 21-я мотопехотная, 22-я горнопехотная, 25-я механизированная, 29-я зенитно-артиллерийская бригады), 3-я (Каракас; 31-я механизированная, 32-я карибских рейнджеров, 34-я связи, 35-я военной полиции, 39-я зенитно-артиллерийская бригады).

Дивизия для действий в джунглях – 5-я (Сьюдад-Боливар; 51-я, 52-я, 53-я бригады, 59-я зенитно-артиллерийская бригада).

Бронетанковая дивизия – 4-я (Каракас; 41-я бронетанковая, 42-я ВДВ, 43-я артиллерийская, 49-я зенитно-артиллерийская бригады).

Кавалерийская (легкая механизированная) дивизия – 9-я (Сан-Фернандо-де-Апуре; 91-я кавалерийская, 92-я, 93-я карибских рейнджеров бригады).

Инженерная дивизия – 6-я (Каракас; 61-я, 62-я, 63-я инженерные, 64-я железнодорожная бригады).

Зенитно-артиллерийские бригады находятся в оперативном подчинении ВВС.

Танковый парк включает 92 относительно новых российских Т-72Б1, 81 устаревший французский АМХ-30 и более 100 старых легких танков – 31 французский АМХ-13, до 84 английских «Скорпион».

Имеется 25 американских боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) «Драгун-90LFV2», 123 российских БМП-3 и около 300 БТР и бронеавтомобилей (118 китайских VN-4, 25 старых французских AMX-VCI (и до 30 вспомогательных машин на его базе), 114 российских БТР-80А, 20 немецких UR-416, 24 итальянских «Фиат-6614»; до 57 американских «Драгун-300», до 50 V-100 и до 30 V-150 находятся на хранении.

Артиллерия включает 73 самоходные артиллерийские установки (САУ) (13 российских 2С23 (120 мм) и 48 2С19 (152 мм), 12 старых французских AMX Mk F3 (155 мм)), 60 буксируемых орудий (36 американских М101 (105 мм), 24 М114 (155 мм)), до 230 минометов (206, в том числе до 41 – самоходных (21 «Драгун-300РМ», до 20 AMX-VTT) (81 мм), 24 российских 2С12 (120 мм)) и 61 реактивную систему залпового огня (РСЗО) (24 советских БМ-21 (122 мм), 25 израильских LAR-160 (160 мм), 12 российских «Смерч» (300 мм)).

Имеется 24 израильских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) MAPATS и до 75 старых американских самоходных противотанковых оружий М18 (76 мм).

Войсковая ПВО включает три дивизиона российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и до шести старых французских ЗРК «Роланд», до 52 французских зенитных самоходных установок (ЗСУ) (12 «Панар» AML-530S (20 мм), до 40 АМХ-13 (40 мм)), 300 советских зенитных орудий ЗУ-23–2 (23 мм).

В армейской авиации имеется не менее 20 легких самолетов (два американских «Бич-200», четыре «Цессна-182» (еще один на хранении), до двух «Цессна-207», один «Цессна-TU206» (еще один на хранении), до двух израильских IAI-201 и два IAI-202, девять польских М-28 (еще два на хранении); один «Бич-Е90» и один «Бич-А65» находятся на хранении), 10 российских боевых вертолетов Ми-35М2, до 50 многоцелевых и транспортных вертолетов (до 16 американских «Белл-412» (еще один на хранении), до семи «Белл-206», до двух «Белл-205» (еще один на хранении), один-два UH-1Н, три AS-61, 18 российских Ми-17 (еще один на хранении); семь итальянских А-109АМ, три российских Ми-26 находятся на хранении).

Армейскую авиацию дополняют авиация Национальной гвардии и полиции. В ней имеется до 80 легких самолетов (один американский «Бич-В58», до одного «Бич-65В80», три «Бич-90» (еще один-два на хранении), 10 «Бич-200» (еще два на хранении), пять «Бич-350», один «Бич-400», один «Фалкон-50», два «Коммандер-695», четыре «Коммандер-690» (еще один на хранении), два «Цессна-172», до девяти «Цессна-182», до одного «Цессна-185», до шести «Цессна-U206», три «Цессна-208», до трех «Цессна-152», до пяти «Цессна-402», один «Цессна-500», два «Цессна-550», до трех израильских IAI-201, 10 польских М-28 и два М-26, пять австрийских DA42MPP) и не менее 70 вертолетов (пять российских Ми-17 (еще три на хранении), пять-шесть французских AS350, пять AS365N3, от 12 до 19 AS355F (еще один на хранении), до 16 американских «Белл-206» (еще до четырех на хранении), до двух «Белл-212», до 13 «Белл-412», три F-280C, до четырех итальянских А-109А).

В ВОЗДУХЕ...

ВВС включает 16 авиагрупп (с 4-й по 19-ю) и 20-ю группу сил специальных операций (ССО).

На вооружении состоят 20 российских истребителей-бомбардировщиков Су-30МК2В (еще один на хранении) – наиболее мощных боевых самолетов во всей Латинской Америке. Имеется также 17 относительно новых американских F-16 (14 А, три В; еще два А, один В находятся на хранении). Возможно, находятся в строю до шести старых американских истребителей F-5 (до четырех VF-5A, один VF-5D, один NF-5B; еще до трех VF-5A, один NF-5A, до четырех NF-5В на хранении) – но скорее всего они все переданы на хранение. Кроме того, на хранении остаются два-три французских истребителя-бомбардировщика «Мираж-50EV», но их возвращение в строй не представляется возможным.

В строю до семи самолетов разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) (до четырех OV-10 (еще до семи на хранении), один «Фалкон-20С», два С-26). На хранении – два заправщика КС-137. Все они американского производства.

Транспортные самолеты – четыре американских С-130Н (еще два на хранении), два «Фалкон-900», два «Бич-65» (еще два на хранении), один «Бич-90», шесть «Бич-200» (еще один на хранении), два «Бич-350», до 10 «Цессна-182», 12 «Цессна-Т206Н» (еще один на хранении), четыре «Цессна-208», один «Цессна-500», четыре «Цессна-550» (еще один на хранении), один «Цессна-551», один «Цессна-750», два испанских C-212, два английских «Шорт-360», три немецких Do-228, восемь китайских Y-8F; три американских «Фалкон-20» и семь итальянских G-222 находятся на хранении.

Учебные самолеты – 25 китайских K-8W, 11–13 итальянских SF-260E, 24 австрийских DA40 и шесть DA42, до 19 бразильских ЕМВ-312 (еще до шести на хранении); до семи американских Т-2D находятся на хранении.

В строю ВВС до 40 вертолетов – семь российских Ми-17, четыре-шесть французских AS332B (еще один, возможно, на хранении) и 11 AS-532, два американских F-280C, семь-восемь ТН-480 и до трех UH-1Н (еще до пяти, а также один B, три D на хранении).

Наземная ПВО имеет 11 дивизионов (44 пусковые установки (ПУ)) советского ЗРК С-125 (модернизированы в России), два дивизиона российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ВМ, не менее 10 израильских ЗРК «Барак», 200 российских ПЗРК «Игла-С» и 150 зенитных орудий (114 израильских TCM-20 (20 мм) и 36 шведских L/70 (40 мм); последние, видимо, установлены на шасси АМХ-13 и используются как ЗСУ в сухопутных войсках (см. выше)). С учетом описанной выше войсковой ПВО наземная ПВО Венесуэлы является однозначно сильнейшей в Латинской Америке.

...И НА МОРЕ

ВМС и Береговая гвардия, в отличие от сухопутных войск и ВВС, не приобретали российской техники, поэтому не получили столь же значительного превосходства над флотами соседних стран.

В составе ВМС находятся две относительно новые немецкие подлодки пр. 209/1300 и шесть фрегатов типа «Сукре» (итальянские типа «Лупо»), из которых три-четыре фактически небоеспособны. В строю ВМС шесть корветов канадской постройки типа «Конституция», из которых три являются носителями противокорабельных ракет (ПКР). Имеется девять патрульных кораблей – семь испанской постройки (четыре типа «Гуайкери» (один поврежден в результате посадки на мель и до сих пор не восстановлен) и три типа «Гуайкамакуто»), два типа «Фернандо Гомез» (голландского типа «Дамен 4207»).

Имеется шесть-семь ракетных катеров иранской постройки типа «Зольфакар» (наиболее новые боевые единицы венесуэльских ВМС), 16 сторожевых катеров американской постройки (четыре типа «Петрел» («Пойнт»), 12 типа «Гавион»), три катера типа «Пагало» (голландской постройки, типа «Дамен 2606») и значительное количество малых патрульных катеров, все они принадлежат Береговой гвардии.

В строю ВМС находятся четыре танкодесантных корабля (ТДК) типа «Капана» (южнокорейской постройки), два ТДК типа «Маргарита» (американской постройки), пять десантно-грузовых судов типа «Лос Фрайлес» (голландского проекта «Дамен 5612», построены на Кубе и во Вьетнаме).

Морская авиация имеет два испанских базовых патрульных самолета С-212 (еще один на хранении), пять транспортных самолетов (один «Бич Е90», один «Бич 200», один «Коммандер-695», два С-212 (еще один на хранении); еще до четырех «Цессна-310» и двух «Цессна-402» находятся на хранении), два противолодочных вертолета «Белл-212» (еще два на хранении), до шести многоцелевых и транспортных вертолетов (один Ми-17В (еще три на хранении), один «Белл-412», один-три «Белл-206», один ТН-57А).

Морская пехота состоит из одной дивизии (в ее составе девять бригад – с 1-й по 7-ю морской пехоты (из них 5-я, 6-я, 7-я – речные), 8-я коммандос, 9-я морской полиции; инженерный корпус (1-я и 2-я инженерные бригады), артиллерийская группа, резервный полк). На ее вооружение поступила новейшая китайская техника: девять плавающих танков VN-16 (ZTD-05) и 23 БМП VN-18 (ZBD-05). В строю 115 БТР – девять американских LVTP-7, 38 бразильских ЕЕ-11, 68 китайских VN-1 (ZBL-09). Имеются 40 итальянских буксируемых орудий М-56 (105 мм), 54 миномета (18 китайских SM-4 (81 мм), 36 французских «Брандт» (120 мм)), 18 китайских РСЗО SR-5, 20 шведских ПЗРК RBS-70 и, возможно, шесть очень устаревших американских ЗСУ М-42 (40 мм).

И НЕМНОЖКО ГАЙАНЫ

Одна из самых маленьких и слабых стран Южной Америки, Кооперативная Республика Гайана ранее ориентировалась на СССР, получая оттуда большую часть боевой техники. Некоторое количество оружия получено из Великобритании (бывшей метрополии), Китая и Бразилии.

Сухопутные войска имеют в своем составе 1-ю и 2-ю (резервную) батальонные группы, 3-й батальон, инженерный батальон, роту спецназа, ряд вспомогательных подразделений. На вооружении имеется до 10 боевых машин разведки (БРМ) (до пяти бразильских ЕЕ-11, четыре английских «Шорланд»), 12 советских буксируемых орудий Д-30 (122 мм), 48 минометов (12 английских L16A1 (81 мм), 18 советских M-43 (82 мм), 18 M-43 (120 мм)), шесть китайских буксируемых РСЗО Туре 63 (107 мм), 18 советских ПЗРК «Стрела-2».

ВВС являются чисто символическими. В их составе пять транспортных самолетов (один американский «Бич-350», два английских «Скайвэна» (еще два на хранении) и один BN-2 (еще один на хранении), один китайский Y-12-II), один американский вертолет «Белл-412» (еще один на хранении, как и два «Белл-206» и один французский SA319).

ВМС включают патрульный корабль «Эссекьюбо» (бывший английский тральщик типа «Ривер»), до восьми малых сторожевых катеров и десантный катер «Кимбла» (голландской постройки).

ВЫВОДЫ

Боевой опыт как венесуэльской, так и гайанской армии практически равен нулю. Но общий потенциал стран несопоставим. Так что никаких шансов у Гайаны в случае войны не просматривается. Правда, на стороне Гайаны теоретически могут выступить США и/или Бразилия. Кроме того, джунгли во многом обесценивают значение тяжелой техники, особенно наземной. Ну и, наконец, ни из чего не следует, что война на самом деле состоится.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.