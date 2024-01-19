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Известия.ru

Военный эксперт указал на признак успеха российской армии

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

Полковник Кошкин: рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ указывает на успех ВС РФ

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин увидел признак успеха кампании Вооруженных сил (ВС) России в росте числа сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас есть успехи, мы находимся в активной фазе, продвигаемся по всем направлениям, в этом нет никакого сомнения. Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен. Это, конечно, показатель результата ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru в четверг, 18 января.

Ранее, 16 января, политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что число сдающихся в плен бойцов ВСУ выросло. По словам специалиста, это связано с усилением мобилизации на Украине.

Он отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал, и это никому не добавляет мотивации.

Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Ранее в этот день военные штурмового подразделения группировки войск «Запад» заняли позиции ВСУ и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении. Минобороны РФ показало кадры работы российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «Звезда».

После начала стрелкового боя украинские военные поняли, что находятся в окружении, и начали сдаваться, сообщается на сайте kp.ru.


Военнослужащие ВСУ не оказали сопротивления при сдаче позиций. Раненым украинским солдатам оказали помощь и переправили их в тыл.

Российские штурмовики поделились информацией о боях за каждый блиндаж с разветвленной системой сообщений и рассказали о нехитрых наблюдениях за поведением противника. Каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы, дороги и подступы к ним тоже. Прорываться приходилось под плотным огнем танков и артиллерии.

Ранее, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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