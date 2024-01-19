На Балканах готовится новый прокси-конфликт

Американские военнослужащие из состава сил KFOR охраняют муниципальные учреждения в в косовском Лепосавиче. Июнь 2023 года. Фото Reuters.

Украина и Косово используются Западом как плацдармы мировой гибридной войны

Сегодня США, НАТО и Евросоюз наращивают информационно-психологическую войну против Сербии с целью вынудить Белград отказаться от Косово и поддержать санкции против России. Одновременно проводятся подрывные мероприятия по дестабилизации Республики Сербской, усиливаются антисербские настроения в сопредельных странах.

События в Сербии развиваются в полном соответствии с западной концепцией цветных революций, построенной на технологиях осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭСКАЛАЦИИ

Объединяющим фактором, определяющим стратегию военных конфликтов современности, является замысел шагов по эскалации, направленных на дестабилизацию и развал государства-жертвы (Бартош А.А. Модели эскалации современных военных конфликтов//Военная мысль». 2024. № 1).

В целом направленность и темпы эскалации подрывных действий против Сербии в общем случае определяются совокупностью глобальных факторов, оказывающих решающее влияние на формы и способы управления интенсивностью и размахом мировой гибридной войны.

В числе таких факторов можно назвать следующие:

– противоборство (конкуренция) и использование силовых и не силовых способов борьбы за сохранение и расширение сфер геополитического влияния, завоевание преимущественных позиций в мировой экономике, на мировых финансовых и торговых рынках, в сфере глобальных коммуникаций, распространения идей и культур и т.п.;

– появление новых негосударственных субъектов «вне суверенитета», не интегрированных в мировое сообщество и часто действующих без оглядки на международно признанные правила и нормы (непризнанные территориальные образования, ТНК, сетевые формы международного терроризма, частные военные компании и некоторые другие);

– попытки отдельных государств и их коалиций укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, применять силовые действия против другого государства без санкции Совета Безопасности ООН или подавление национальных меньшинств в собственных границах;

– развитие мировой гибридной войны и использование ее инструментов, направленных на десуверенизацию и разрушение отдельных государств, на дестабилизацию целых регионов;

– распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки;

– расширение НАТО и наращивание военной активности блока у границ России, организованная США прокси-война на Украине, создание новых военно-политических союзов;

– попытки не только дальнейшего расширения функций НАТО за пределы установленной географической сферы ответственности, но и придания военно-политическому блоку спектра новых функций, ранее ему не присущих (такая эволюция альянса приобрела угрожающие масштабы и динамику в условиях перехода от однополярного мира к многополярному);

– и, наконец, использование миграции для управляемой эскалации напряженности как внутри государства, принимающего мигрантов, так и в его отношениях с государствами, выступающими донорами мигрантов.

Об этом последнем факторе немного подробнее.

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ МИГРАЦИЯ

Напомним, что миграция албанцев в Косово привела к драматическому изменению этнического состава населения исторической области Сербии. Если в 1921 году в составе населения Косово насчитывалось 66% сербов и 26% албанцев, то затем соотношение стало меняться в пользу албанцев: в 1991 году оно составляло 82% албанцев на 11% сербов. В настоящее время среди 2 млн жителей Косово насчитывается 93% албанцев и 1,5% сербов.

Неконтролируемая миграция в конечном итоге создала предлог для провозглашения косовскими албанцами в 1991 году «Республики Косово» и создания террористической организации «Освободительная армия Косово», развернувшей боевые действия по уничтожению сербского населения края.

Белград ввел в Косово полицейские и армейские части. Западные страны обвинили сербов в геноциде албанского населения, и в марте-июне 1999 года НАТО без санкции Совета Безопасности ООН провела против Югославии военную операцию «Союзная сила».

Около 200 тыс. сербов были вынуждены покинуть исторические земли Косово, где находятся многие древние православные религиозные святыни. Происшедшее должно послужить уроком на будущее. Как сказал Василий Ключевский, «история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

РОССИЯ И СЕРБИЯ

Сегодня при всех различиях военно-политической обстановки есть немало общего в событиях, происходящих в Сербии и России.

Внутри Сербии при подстрекательских действиях Запада разжигаются разногласия между политическими группировками по важнейшим вопросам политики страны, среди которых отношение к России, проблема Косово, перспектива членства страны в НАТО. Усиливается военная опасность на южных границах государства.

В России подрывные силы делают ставку на расшатывание единства общества с опорой на этнический, демографический, миграционный и социокультурный факторы, определяющие менталитет, поведение, образ мышления людей, их представления об окружающем.

Искусственная хаотизация обстановки во многих регионах планеты влечет эрозию основ современного миропорядка, разрушает форматы международного взаимодействия, которые со времен Вестфальской системы способствовали поддержанию мира и политической стабильности.

Усиливается непредсказуемость развития мировой политики. США и НАТО делают ставку на расширенное применение технологий управляемого хаоса и использование фактора критичности, на ее усиление и эскалацию для продвижения своих национальных и коалиционных интересов.

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

В конце XX – начале XXI века история приготовила для многострадальной Сербии еще одно испытание. После варварской агрессии НАТО в 1999 году именно на улицах Белграда и других крупных городов Югославии получили практическое применение технологии государственных переворотов, сформулированные в 1993 году в книге «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения» печально знаменитого «архитектора» цветных революций американца Джина Шарпа.

Многолетняя информационно-психологическая война против Сербии в сочетании с экономическим давлением и военной интервенцией подготовили почву для неоднократных попыток осуществить цветную революцию – начиная с бульдозерной революции 2000 года, сместившей президента Слободана Милошевича и ввергшей страну в последующие десятилетия унижений и лишений.

Много общего с этими событиями имеют организованные при преступном бездействии властей революция роз 2003 года в Грузии, оранжевая революция 2004 года на Украине, тюльпановая революция 2005 года в Киргизии, революция кедров 2005 года в Ливане, революция достоинства 2013–2014 годов на Украине, бархатная революция в Армении в 2018 году.

Правительство какой еще страны готово продемонстрировать «чудеса толерантности» в отношении подрывных сил перед экзистенциальной угрозой государству и нации? Напомним, что только решительные действия властей не допустили государственных переворотов в ходе спровоцированных массовых протестов в зеленой революции 2009 года в Иране, в болотной революции 2011–2013 годов в России, в 2006 и 2020 годах в Белоруссии.

Несколько ранее, разгромив в зародыше попытку цветной революции на площади Тяньаньмэнь 4 июля 1989 года, Китай предотвратил развал страны, продолжил развитие и стал одним из мировых лидеров. По-иному развивались события в Советском Союзе в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Импульсом-катализатором цветной революции могут служить обвинения в фальсификации выборов, в коррупции, задержания протестующих, убийства лидеров оппозиции и т.п.

Нынешние события в Белграде только внешне напоминают якобы стихийно возникшие протесты оппозиции, которые западные манипуляторы пытаются выдать за некую «взрывную», самопроизвольную реакцию народа, спровоцированную надуманными нарушениями в ходе выборов.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Анализ цветных революций, организованных в других странах, позволяет выделить ряд общих шагов, предпринимаемых Западом и манипулируемыми им внутренними силами при подготовке и в ходе подобных операций:

– поиск источников устойчивого финансирования протестного движения, а затем и организации вооруженных формирований как со стороны внешних заинтересованных сил, так и с использованием внутренних возможностей;

– выявление экстремистских общественных групп и политических объединений, способных участвовать в планируемых акциях ненасильственного, а затем и силового характера, вплоть до гражданской войны;

– определение практических лозунгов, максимально приближенных к реальным требованиям экстремистских общественных групп, действия которых в итоге могут использоваться для подрыва легитимности и слома существующей власти;

– подготовка лидеров, способных возглавить политический протест, имеющий конечной целью государственный переворот;

– обучение в специализированных лагерях полевых командиров и боевиков для силовых акций, организация мобилизационных пунктов за рубежом и маршрутов перебросок наемников;

– поддержка экстремистских элементов в оппозиции и осуществление экспансии в регионы, прежде всего за счет координированного использования контролируемых оппозицией электронных отечественных и зарубежных СМИ; важное место при этом отводится завоеванию поддержки со стороны международных организаций и международной общественности;

– организация сетевых структур управления подрывными действиями, снабжения, связи и мониторинга обстановки, использование которых повышает конспиративность, неуязвимость и обеспечивает высокую мобильность при переброске групп боевиков в различные районы города с целью распыления усилий властей.

Реализация подобных шагов на Украине создала условия для успешного проведения цветной революции и перехода власти к манипулируемой Западом националистической правящей клике. В последующем главные усилия в течение 2014–2022 годов в информационной, военной и военно-технической сферах были сосредоточены на формировании необходимых и достаточных условий для развязывания против России прокси-войны (или войны чужими руками), на превращении Украины в плацдарм антироссийской агрессии.

Стратегия сочетания цветной революции и прокси-войны, организованной враждебными Белграду силами с использованием фактора Косово, предусматривает последующие шаги по дестабилизации Сербии, по развязыванию гражданской войны с целью свержения законного руководства, по переводу страны под внешнее руководство и ее расчленению.

ПРОКСИ-ВОЙНА КАК УГРОЗА СУВЕРЕННОЙ СЕРБИИ

Сегодня в Сербии фактор прокси-войны с использованием боевиков непризнанного Косово и иностранных наемников приобретает черты угрожающей реальности и будет использован для свержения руководства и перевода страны под внешнее управление («Сербия в ожидании прокси-войны», «НВО», 22.06.23).

Прокси-война (proxy war, также «опосредованная война», «война по доверенности», «война чужими руками») – это международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране (Бартош А.А. Прокси-война как определяющий фактор военных конфликтов XXI века//Военная мысль. 2023. № 5).

Форма прокси-войны – военно-силовые действия с целью достижения целей заказчика прокси-войны в ходе организованного и спонсируемого им внутреннего конфликта в третьей стране посредством военных действий, развязанных на ее территории и с использованием ее ресурсов под прикрытием разрешения внутреннего конфликта.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОКСИ-ВОЙНЫ

Подготовка каждой операции прокси-войны вне зависимости от страны и ситуативных характеристик осуществляется в несколько этапов:

– анализ и прогнозирование военно-политической обстановки на будущем театре прокси-войны;

– разработка стратегии, которая должна предусмотреть пути наилучшего достижения целей заказчика конфликта: каким образом и когда начинать вооруженную борьбу, как обеспечить максимальную эффективность достижения целей прокси-войны, как организовать эффективное распределение, гибкую адаптацию и применение средств;

– формирование ресурсов и возможностей, включая учет ряда ключевых социологических характеристик общества, в том числе устойчивости власти и настроения населения; особую значимость имеет учет и прогнозирование возможностей оказания политической, военной, военно-технической поддержки сторонам конфликта третьими силами;

– создание искусственных предпосылок для начала агрессии и оправдания нападения на другую сторону военного конфликта;

– переход к активной фазе операции;

– завершение операции.

Отдельно остановимся на создании искусственных предпосылок для начала агрессии. Такие действия является неотъемлемой частью стратегической культуры Запада и одним из типичных приемов, используемых для casus belli – формального повода для объявления войны.

Стороне-агрессору необходимо найти публичное оправдание для нападения на другую страну, для мобилизации внутренних сил и потенциальных союзников – при одновременном создании некой правовой платформы для поддержки или хотя бы понимания со стороны организаций обеспечения международной безопасности («Информационно-психологическая борьба приобретает новое качество», «НВО», 21.09.23).

Подобную провокацию по методичкам НАТО учинили в апреле 2022 года западные провокаторы вкупе с киевскими подопечными в печально известной Буче (Киевская область) после ухода оттуда наших войск, чтобы оправдать наращивание военной помощи Украине.

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Необходимое условие для развязывания прокси-войны – наличие политической нестабильности в стране, сопровождающейся кризисом действующей власти; наличие полностью или частично совпадающих политических интересов, объединяющих организаторов прокси-войны (это прежде всего США и Великобритания) и одну из сторон военного конфликта (агента-прокси – в данном случае это Косово) как основы для военного партнерства и согласованных военных целей для действий против Сербии.

Достаточное условие – наличие подготовленных вооруженных сил страны – агента-прокси, а также взаимодействующих с ними специально организованных по особой сетевой форме националистических, этнорелигиозных и некоторых других формирований в недружественных Сербии государствах (таких как Албания, Хорватия и некоторые другие), включая частные военные компании (ЧВК), способных выступить в качестве ударного компонента третьей страны в прокси-войне. С этой целью в недружественных Сербии государствах готовятся наемники для переброски в Косово и участия в прокси-войне.

Нельзя исключить, что в перспективе Приштину снабдят высокоточным оружием дальнего радиуса действия, кибер- и роботосистемами для дистанционного проникновения на критические объекты инфраструктуры Сербии. Уже сегодня организуется передача прокси-агенту разведывательной информации по Сербии от США и стран НАТО.

Полный спектр подобных технологий используется в Косово с перспективой применения против Сербии с использованием внутренних и внешних факторов для развязывания прокси-войны.

ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОТИВ СЕРБИИ

Логику управления нарастающей эскалацией напряженности вокруг Сербии можно представить в виде лестницы эскалации военно-политических ситуаций (обострение напряженности идет снизу вверх):

– обострение обстановки в стране;

– обмен угрожающими заявлениями;

– обостряющийся политический кризис с повышенной интенсивностью ведения информационного противоборства и попытками организации цветной революции в сочетании с демонстрацией военной силы в «серой зоне», которой отведена территория непризнанной «республики Косово», но пока что без ее боевого применения;

– переход к военно-силовой стадии конфликта.

Например, в рамках обострения кризиса и подготовки к возможной силовой конфронтации с сербским населением на севере Косово в декабре 2023 года «косовская полиция» удалила камеры наблюдения в ряде населенных пунктов, где проживает сербское большинство. Делается расчет, что это позволит Приштине скрыть провокационные шаги «косовской полиции» по развязыванию силового противоборства с сербами и возложить ответственность на сербское население. Подобная тактика уже стала рутинной.

В результате проведения непродуманной миграционной политики югославских властей, осуществлявшейся на протяжении многих десятилетий в XIX–XX веках, сегодня численность албанцев составляет свыше девяти десятых от двухмиллионного населения Косово – исторического центра Сербии. Постоянные стычки между албанцами и сербским меньшинством края служат серьезным фактором напряженности и угрожают новыми вооруженными столкновениями на севере Косово и Метохии.

Так называемый косовский министр обороны Эджуп Македончи утверждает, что «косовские силы безопасности могут действовать на всей территории края и быть в готовности вмешаться на севере» (заметим, что это фактически незаконные бандформирования, поскольку создание вооруженных сил Косово осуществлено в нарушение резолюции 1244 ООН, которую США и НАТО игнорируют).

Македончи добавил, что передвижение «косовских сил безопасности» в северных районах Косово «всегда проводится по согласованию с КФОР» (международные силы под руководством НАТО, введенные в Косово в июне 1999 года). Подобная тактика создает прямую угрозу Сербии. Кроме того, албанцы заявляют, что КФОР одобряет пребывание «сил безопасности» на севере Косово, поскольку без одобрения КФОР и глав четырех муниципалитетов на севере края не может появляться даже «спецназ», не то что военизированные формирования.

Перечисленные и некоторые другие мероприятия свидетельствуют о планомерной подготовке Приштины к вооруженному противоборству с Сербией.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

Не вызывает сомнения, что в случае начала военного конфликта армия Сербии в считаные дни «перемелет» формирования косоваров. Это понимают в Приштине – и делают ставку на массированную поддержку со стороны враждебных Белграду государств, на вмешательство НАТО. С этой целью готовятся варианты провокаций, прикрываясь которыми руководство Косово предполагает придать видимость законности развязывания войны против Сербии и возложить на Белград инициативу агрессии.

В прошедшем году, например, Приштина увеличила бюджет «косовских сил безопасности» на 40 млн евро и довела его до 200 млн евро, что соответствует 2% ВВП по стандартам НАТО. На выделенные деньги производится закупка в первую очередь американского вооружения.

Непризнанная республика Косово планирует ввести обязательную воинскую службу по призыву. «Правительство» Косово заявляет, что в случае любых «агрессивных действий» со стороны Сербии на границе «косовские силы безопасности» будут развернуты в полной боевой готовности в северных районах.

Следующей ступенью эскалации станет прокси-война, на начальном этапе которой против Сербии будет осуществляться ограниченное применение военной силы, особенно сил спецопераций, а также наемников («прокси»), ЧВК и т.п. с последующим созданием прецедента для втягивания в полномасштабный военный конфликт Вооруженных сил Сербии.

Подобные планы грозят превратить регион Западных Балкан в театр широкомасштабного военного конфликта с целью нанесения окончательного поражения Сербии, перевода страны под внешнее управление и ее раздробления. Повышается вероятность втягивания в конфликт крупных государств и их коалиций.

Разрушительный импульс операциям гибридной войны придает сочетание стратегий сокрушения (на которых строится цветная революция) и измора (характерной для прокси-войны), что позволяет формировать своеобразный разрушительный тандем для целенаправленного использования свойств глобальной критичности современного мира в целях подрыва фундаментальных основ существующего миропорядка, дестабилизации отдельных стран, принуждения их к капитуляции и подчинению стране-агрессору.

Против Сербии применяется сочетание стратегий сокрушения и измора, в основе которых лежат механизмы поэтапного усиления и эксплуатации критичности в целях хаотизации обстановки, ослабления и развала страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последствия гибридной агрессии Запада против Сербии выходят за рамки одной страны, превращаясь в единый многомерный фактор мировой гибридной войны, значимый как для Белграда, так и для Москвы и некоторых других стран и требующий высокой бдительности, всестороннего анализа и прогнозирования, укрепления доверия и взаимодействия между дружественными государствами.

Следует помнить, что Украина и Косово сегодня используются коллективным Западом как плацдармы многовековой агрессии, направленной на максимальное ослабление в первую очередь славянского населения России, Украины, Белоруссии и Сербии. Стратегия мировой гибридной войны предусматривает также «растворение» сознания жителей православных славянских государств в чуждой и враждебной им духовной и социокультурной среде, в которой насаждаются искаженные представления о семейной и общественной жизни, об истории, культуре, религии.

В государствах – объектах мировой гибридной войны главное внимание должно быть уделено умелому использованию «мягкой силы» для повышения притягательности страны, наращиванию военной мощи и оснащенности вооруженных сил, обеспечению территориальной обороны и надежной защиты национальных границ, укреплению экономики, адаптации к реалиям современности программ образования и воспитания молодежи, обеспечению внутреннего единства общества и консолидации союзов и партнерских связей.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.