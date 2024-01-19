Воюющий Черноморский флот преуспевает в состязаниях ВМФ России

Три фрегата проекта 11356 базируются в Севастополе, один из них в настоящее время выполняет задачи в Средиземноморье. Фото автора.

И показывает весомые результаты в боевой подготовке

Подведены итоги соревнования за переходящие призы главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России. Впервые в своей новейшей истории Черноморский флот (ЧФ) завоевал 15 из них. Таким образом, он стал лидером среди четырех флотов по итогам выполнения боевых и специальных задач. Накануне нового учебного года в Севастополе под руководством командующего ЧФ состоялось заседание военного совета флота по итогам прошедшего периода. Адмирал Виктор Соколов вручил офицерам лучших объединений, соединений, частей и кораблей ЧФ завоеванные ими призы.

НА ПРИЗЫ ГЛАВКОМА

Положение о проведении военно-морского соревнования в ВМФ введено в действие приказом главкома ВМФ от 1 июня 2015 года. О результатах состязаний в 2023 году нам рассказал начальник управления боевой подготовки ЧФ капитан 1 ранга Антон Гелунов.

По его словам, в течение года корабли, экипажи, батальоны, дивизионы, эскадрильи, береговые ударные группы, тактические группы, группировки разнородных сил, службы флотов и Каспийской флотилии принимали участие в состязаниях на призы главнокомандующего ВМФ по тактике действий сил и применению оружия, а также по различным видам подготовки. Всего состязания были проведены в 38 номинациях.

В ходе проведения состязаний проверена готовность группировок разнородных сил, корабельных тактических групп, подводных лодок (ПЛ) и кораблей, частей и подразделений морской авиации и ПВО к выполнению задач по предназначению. Проведена работа по совершенствованию тактики применения сил в вооруженной борьбе в современных условиях.

«На основании заключения Центральной состязательной комиссии ВМФ по результатам рассмотрения отчетных документов, представители Северного флота одержали победу в шести номинациях, представители Тихоокеанского флота – в 10 номинациях, Балтийского флота – в шести номинациях, Черноморского флота – в 15 номинациях, Каспийской флотилии – в одной номинации, – рассказывает Гелунов. – Победители в состязаниях на первенство ВМФ были награждены переходящими кубками главнокомандующего ВМФ». Получается, что наибольшее число призов завоевали черноморцы.

Что касается конкретных номинаций, в которых черноморцы одержали победы (и получили переходящие кубки главкома ВМФ), по словам каперанга Гелунова, картина выглядит следующим образом.

В состязаниях между группировками разнородных ударных сил по поражению корабельных группировок, авианосных ударных групп (АУГ), корабельных ударных групп (КУГ), корабельно-поисковых ударных групп (КПУГ), конвоев, десантных отрядов (наземных объектов) противника с выполнением совместных ракетных стрельб победу одержала группировка разнородных ударных сил ЧФ.

В состязаниях между группировками сил высадки морских (воздушно-морских) десантов (по высадке морских (воздушно-морских) десантов, по подавлению противодесантной обороны противника) победила группировка сил высадки морского десанта ЧФ.

ДОСТИЖЕНИЯ ПОДВОДНИКОВ

В состязаниях между многоцелевыми ПЛ по уничтожению наземных объектов противника с выполнением ракетной стрельбы крылатыми ракетами по наземным объектам победил экипаж большой подводной лодки (БПЛ) «Новороссийск», выполнявший задачу на БПЛ «Ростов-на-Дону» бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы (ВМБ).

Если говорить о состязаниях между многоцелевыми ПЛ по уничтожению кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям, то здесь отличился экипаж БПЛ «Краснодар» на БПЛ «Старый Оскол».

В состязаниях между дизельными ПЛ по уничтожению кораблей противника с выполнением торпедной атаки по отряду боевых кораблей отличился экипаж БПЛ «Колпино» на БПЛ «Великий Новгород».

Таким образом, подводники ЧФ показали высокую выучку и получили сразу три кубка. Это говорит о целенаправленной и активной боевой подготовке подводников, вдумчивой работе штаба бригады ПЛ, успешной отработке новых тактических приемов, качественном освоении и грамотном обслуживании техники и оружия, высокой надежности нашей техники и оружия, правильном и активном использовании и хорошем содержании учебной материальной базы.

УСПЕХИ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

Что касается экипажей надводных кораблей ЧФ, у них также немало достижений и побед. Причем у кораблей из разных соединений. По словам нашего собеседника, в состязании между многоцелевыми надводными кораблями по уничтожению наземных объектов противника с выполнением ракетной стрельбы крылатыми ракетами победил экипаж фрегата «Адмирал Макаров» дивизии надводных кораблей ЧФ.

В состязании между кораблями (судами, береговыми постами) по отражению ударов морских робототехнических комплексов противника с привлечением средств обнаружения, сил и средств морской авиации, средств разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противокатерных заграждений, с выполнением артиллерийских стрельб, стрельб крупнокалиберными пулеметами и стрельб БМ-21ПД победила тактическая группа бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы. Тут отличились патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», отмечает Антон Гелунов.

В состязаниях между тактическими группами ракетных катеров по уничтожению кораблей противника с выполнением ракетных стрельб отличилась ракетно-катерная ударная группа бригады ракетных кораблей и катеров Крымской ВМБ. Тут высокую выучку показали экипажи ракетных катеров «Ивановец», Р-60.

В состязаниях между соединениями (тактическими группами) десантных кораблей по высадке морского десанта с выполнением боевых упражнений отличилась корабельная десантная группа бригады десантных кораблей Крымской ВМБ.

В состязаниях между разведывательными кораблями победу одержал «Иван Хурс».

ПОБЕДЫ МОРСКОЙ АВИАЦИИ

Авиаторы ЧФ также сумели завоевать несколько кубков. Наш собеседник рассказывает: «В состязании между экипажами противолодочной авиации по противолодочной подготовке лидером стал экипаж вертолета Ка-27 смешанной вертолетной эскадрильи. Состязания проходили на вертолетах Ка-27, Ка-29, Ка-31р, Ми-8 из состава отдельного смешанного авиационного полка ЧФ.

В состязании между эскадрильями (тактическими группами) штурмовой авиации по ракетной подготовке отличилась 2-я морская штурмовая авиационная эскадрилья (на самолетах Су-24М) отдельного морского штурмового авиаполка ЧФ. В состязании между эскадрильями (тактическими группами) истребительной авиации по ведению воздушного боя победителем стала 1-я морская штурмовая авиационная эскадрилья (на самолетах Су-3ОСМ) отдельного морского штурмового авиационного полка.

В состязаниях между расчетами БПЛА – полет на воздушную разведку подвижных наземных (морских) объектов в простых (сложных) метеоусловиях с выдачей целеуказания – победил расчет отряда БПЛА отдельного смешанного авиационного полка ЧФ. Наконец, в состязаниях между медицинскими службами флотов и Каспийской флотилии победу одержала медицинская служба ЧФ, команду которой возглавлял полковник медицинской службы Сергей Мельниченко».

«НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ»

Такие результаты радуют, но не расслабляют черноморцев. «Командующий флотом адмирал Виктор Соколов подчеркнул необходимость удержать завоеванные позиции, добиться в 2024 году еще более весомых результатов, – отмечает каперанг Гелунов. – Для этого необходимо не только обобщить и распространить передовой опыт, но и поработать над новыми тактическими приемами, освоением новых образцов оружия, отработать взаимодействие между родами сил флота и межвидовое взаимодействие с войсками и силами других флотов, а также Южного военного округа, и прежде всего с силами ВВС и ПВО. И нашему управлению есть над чем работать».

В январе управлению боевой подготовки ЧФ исполнилось 89 лет. Оно было создано 13 января 1935 года как отдел в составе штаба ЧФ. «С первых дней началась интенсивная боевая подготовка, что позволило к началу Великой Отечественной войны подготовить экипажи кораблей и не допустить в первые дни войны на ЧФ потери ни одного корабля, ни одного матроса», – подчеркивает Гелунов.

В 1970–1980-е годы шло бурное развитие ВМФ страны. Вступали в строй корабли и ПЛ новых проектов, совершенствовалась морская авиация. Это в полной мере касалось ЧФ. «Главнокомандующим ВМФ СССР в то время был адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков, – рассказывает Гелунов. – Понимая важность стоящих перед флотом задач, он принимает решение по реорганизации органов боевой подготовки, создаются отделы подготовки разнородных сил... ЧФ принимает участие в ряде крупномасштабных стратегических учений: «Океан», «Юг-71», «Юг-81», «Юг-83», «Щит-87», «Осень-88». А также проводит ряд своих учений, в которых участвуют десятки кораблей, подлодок, авиация, части морской пехоты ЧФ совместно с сухопутными войсками».

Директивой Главного штаба ВМФ в 1988 году отдел боевой подготовки флота был переформирован в управление боевой подготовки, а его начальник был возведен в ранг заместителя командующего флотом по боевой подготовке.

В УСЛОВИЯХ СПЕЦОПЕРАЦИИ

У подготовки сил флота в условиях СВО, безусловно, есть свои особенности. О них наш собеседник рассказывает: «Это замена в подразделениях участвующих в СВО, военнослужащих срочной службы на военнослужащих службы по контракту и проведение слаживания экипажей кораблей, сменивших более 30% личного состава непосредственно в ходе выполнения поставленных задач. Это отработка новых приемов и способов применения сил с учетом подтвержденных в ходе боевых действий характеристик оружия и технических средств и тактики действий противника. Это формирование и слаживание в короткие сроки стрелковых батальонов из состава морских, авиационных, береговых частей флота. Корабельно-катерный состав ЧФ выполнял задачи, не предусмотренные планами и программами подготовки. Большие десантные корабли вели разведку в оптическом диапазоне с применением БПЛА «Орлан-10» с последующим огневым поражением выявленных корабельных сил и объектов военного назначения противника. Малые противолодочные корабли привлекались к прикрытию критически важных объектов от ударов противника. Морские тральщики выполняли задачи блокады участков побережья портов, конвоирования судов. Бригада морской пехоты привлекалась к решению задач по высадке морского десанта, ведению боевых действий по освобождению Мариуполя, ведению маневренной обороны и наступательным действиям, а также к выполнению специальных задач по обороне Крымского полуострова».

ЧФ продолжает выполнять задачи в дальней морской зоне, несмотря на то что Черноморские проливы закрыты для прохождения его кораблей. «Задачи в дальней морской зоне решают экипажи фрегата «Адмирал Григорович», корвета «Меркурий», – рассказывает Гелунов. – Кроме задач боевой службы они решают и важные военно-дипломатические задачи в содружестве с иностранными флотами. Проведены, в частности, совместные российско-алжирские военно-морские учения. Отработаны практические действия по отражению нападения малоразмерных надводных целей, совместному плаванию, пополнению запасов на ходу траверзным способом, а также с помощью вертолета, по опросу и досмотру подозрительного судна, поиску и спасению терпящего бедствие судна, сигналопроизводству флагами и светом... По итогам подготовки войск и сил ЧФ офицерский состав управления неоднократно отмечался государственными и ведомственными наградами».

Свою задачу управление боевой подготовки ЧФ видит в том, чтобы суммировать, обобщать и внедрять наработанный в ходе СВО боевой опыт, совершенствовать систему использования новых образцов техники и оружия, разрабатывать новые тактические приемы, совершенствовать систему подготовки личного состава, экипажей кораблей, катеров, подводных лодок, самолетов и вертолетов, БПЛА, повышать эффективность взаимодействия между родами и силами флота.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.