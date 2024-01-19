Карфаген должен быть разрушен: судьба у него такая

Карфаген проиграл Риму три Пунические войны, несмотря на огромное превосходство в экономике. Руины Карфагена напоминают об этом. Фото Людмилы Пилецки.

Границы на море размываются, Берлин не держит слова, Украину прижали коленом

В российской аналитике все как обычно: политологи строят вдохновенные прогнозы и сценарии, военные стараются держаться фактов и описывать то, что видят. В нашем обзоре мы постарались сохранить баланс.

КОСМОС В ПОМОЩЬ

Евменов Н.А. Характер вооруженной борьбы на море и тенденции ее развития// Военная мысль. 2023 № 12.

«На основании анализа основных факторов, влияющих на изменение условий вооруженной борьбы на море, можно выделить тенденции ее развития, основными из которых являются:

• возрастание пространственного охвата зоны военных действий обусловлено применением высокоточного оружия большой дальности морского базирования (ВТО БД МБ) по объектам в глубине территории противника, применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления навигационных систем и межтеатровым маневром сил (войск) флотов. Так, отряд боевых кораблей Северного и Балтийского флотов… в феврале 2022 года выполнил такой маневр для усиления сил (войск) Черноморского флота;

• размывание классических границ между стратегическим, оперативным и тактическим уровнями применения сил и войск флотов, которое связано с увеличением боевых возможностей надводных кораблей и подводных лодок, их способностью выполнять стратегические и оперативные задачи в операциях межвидовых группировок войск (сил), прежде всего за счет применения высокоточного и гиперзвукового оружия, а в перспективе – и оружия на новых физических принципах морского базирования. Так, ударом ВТО БД МБ по комплексу зданий и ангаров Национальной академии сухопутных войск Министерства обороны Украины нанесено поражение 45 единицам натовской бронетехники, в том числе 11 британским танкам «Челленджер» и 800 украинским боевикам и иностранным наемникам;

• стремление к удержанию превосходства над противником в стратегически важных районах Мирового океана обеспечивается комплексным огневым поражением противника, сковыванием его действий морским минным оружием и обеспечением стратегического (оперативного, тактического) маневра силами и войсками флотов;

• повышение оперативной гибкости применения оружия путем придания ему возможности «отложенного» поражения объектов (применения барражирующих боеприпасов) и перенацеливания ВТО БД и противокорабельных ракет на активном участке траектории;

• создание устойчивого от воздействия противника единого информационно-управляющего пространства, своевременно обеспечивающего командующего, органы военного управления и силы (войска) необходимой и полной информацией об обстановке, а также применение моделирующих систем поддержки принятия решения на дальнейшие действия;

• изменение обстановки в короткие сроки в результате нанесения упреждающих ударов по критически важным по времени объектам противника, в период восстановления которых он не сможет выполнить поставленные задачи в требуемые сроки или с заданной эффективностью;

• переход к одновременному комплексному и массированному применению морских робототехнических комплексов во всех физических средах (БПЛА, безэкипажные катера, автономные необитаемые подводные аппараты, наземные робототехнические комплексы), что приведет к значительной перегрузке возможностей систем обнаружения, управления и поражения;

• дальнейшее повышение роли воздушно-космического пространства в вооруженной борьбе на море в результате наращивания орбитальных космических группировок различного назначения в интересах флотов (разведки, навигации, связи, РЭБ и др.), а также в связи с развитием средств воздушного нападения (низколетящих, баллистических, гиперзвуковых, барражирующих, планирующих и др.) противника;

• формирование временных и постоянно действующих разведывательно-ударных комплексов, сокращающих цикл «обнаружил–поразил» в результате выдачи целеуказания в масштабе времени, близком к реальному (прежде всего береговые ракетные комплексы, многоцелевые надводные корабли и морская авиация)».

«КАРФАГЕН ПО ВВП ДАЛЕКО ОБГОНЯЛ РИМ»

Ростислав Ищенко. Политический снобизм США: последствия и уроки// Военное дело. 19.12.2023.

«Давно и не нами замечено, что «хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают трудные времена». Второе-третье поколение политиков глобального гегемона, как правило, оказывается теми самыми слабыми людьми... Поколение эпигонов не сражалось за глобальную гегемонию, не терпело лишения и поражения, не искало и не находило выходы из безвыходной ситуации. Оно получило все на блюдце с голубой каемкой. И у него сложилось впечатление, что это досталось ему по праву, поскольку оно (поколение эпигонов) представляет лучший, прогрессивнейший, талантливейший, культурнейший народ на планете, народ, которому на роду написано вести мир в светлое будущее».

«Но как только поколение эпигонов приходило к выводу, что права им даны по праву рождения, а обязанностей у них нет… против обнаглевшего гегемона начиналась вначале фронда, а затем и реальная борьба, быстро перераставшая в полноценное военно-политическое и финансово-экономическое противостояние мирового масштаба.

В принципе, такова судьба всех правящих классов и социальных групп. Приходят они к власти на основе «общественного договора», но новые поколения, без усилий наследующие власть и почести родителей и прародителей, быстро приходят к выводу, что их права – естественное состояние вещей, ибо они пастыри «неразумного стада», а обязанности – досадная помеха... Просто раньше со снобизмом эпигонов общество сталкивалось в рамках одного государства».

«США сразу же допустили первую ошибку, отказавшись от предлагавшейся Россией концепции добровольной конвергенции и провозгласив свою победу в холодной войне. Таким образом американские политики базировали свое право на гегемонию не на согласии остальных стран и народов (которое было совсем не трудно получить), а на праве победителя, заранее закладывая в систему своей гегемонии разрушающее ее стремление побежденных к реваншу.

Вторая ошибка американских гегемонистов… была допущена в нулевые-десятые годы и полностью лежит на совести поколения чванливых эпигонов. Они истово поверили в ими же созданный миф о решающей роли национального ВВП в глобальной политике... Важен не столько объем ВВП, сколько его структура и сама общественная организация как атакующего, так и атакуемого общества. Карфаген по ВВП далеко обгонял Рим, но с треском проиграл ему все три Пунические войны. В свою очередь, Западная Римская империя пала, уничтоженная племенами варваров, совокупное население которых и совокупный ВВП составляли 2–3% (максимум) от имперского. О соотношении ВВП монголов Чингисхана и завоеванных ими государств я даже упоминать не буду».

«Америка в ловушке. Ей грозит война на два фронта с согласовывающими свои действия Москвой и Пекином. В этом противостоянии у США нет ни одного шанса на победу. Они сражаются уже не за сохранение, а за возвращение своей гегемонии... Битвы еще продолжаются и их еще будет много, но стратегически США уже проиграли».

ВЗЯЛИ НА СОДЕРЖАНИЕ

А. Шляхтунов, М. Тканова. Основные страны – спонсоры Вооруженных сил Украины//Зарубежное военное обозрение. 2023. № 11–12.

«За время проведения СВО западные страны выделили Украине более 264 млрд долл. Данные средства включают поставки вооружения и военной техники (ВВТ), меры поддержки экономики и гуманитарную помощь. Беспрецедентные объемы финансирования украинского режима сопоставимы по объему с ВВП Венгрии, затратами на выплаты всем военнослужащим ВС США или военными бюджетами Великобритании, Германии, Канады и Нидерландов, вместе взятыми. При этом объем ВВП самой Украины с 2010 по 2020 год колебался в пределах от 91 млрд до 176 млрд долл.»

«Военное обеспечение составляет около половины выделенных Украине средств – 105,3 млрд долл. (40%). Оно осуществляется в виде непосредственных поставок ВВТ, предоставления средств на их приобретение или прямых закупок у поставщиков с последующей передачей Киеву. Военную поддержку Украине предоставляют 34 страны… При этом объем средств, выделенных странами Евросоюза и его организациями… превысил объем помощи от США (46,7 млрд)».

«Официальные представители США часто озвучивают значительные цифры предоставленной Украине помощи, однако, как правило, сумма включает не только военную, но и экономическую помощь, а также поддержку союзников по НАТО, обеспечение и пополнение запасов ВС США, а также прочие мероприятия, не связанные непосредственно с передачей ВВТ или спонсированием закупок Украиной».

«На втором месте по объемам выделяемой Украине военной помощи находится Германия. В январе 2022 года страна отказала украинскому правительству в передаче вооружения, а также запретила другим странам ЕС, таким как Эстония, реэкспорт ВВТ немецкого производства. Однако в январе 2023-го Берлин начал поставки ВВТ Киеву... Общий объем военной помощи Украине со стороны Германии по состоянию на сентябрь 2023-го оценивается в 19 млрд долл.».

«На третьем месте по объемам помощи находится Великобритания, которая на сентябрь 2023 года выделила 7,3 млрд долл. на поставки ВВТ украинскому режиму с перспективой их увеличения в 2024-м. Следует отметить, что расходы королевства на оказание помощи Украине покрываются не из военного бюджета, а за счет резервов казначейства».

«Принимая во внимание наличие скрытых поставок вооружения и военной техники, не отражающихся в официальных документах, реальные объемы спонсирования… значительно выше заявленных официально».

НАДАВИТЬ, ЧТОБЫ ДОГОВОРИТЬСЯ

Полетаев С. О хитром плане// Россия в глобальной политике. 19.12.23.

«С самого прихода во власть 24 года назад у Путина сложился имидж бескомпромиссного борца с врагом... Однако в отношениях с Западом и в том, что касается Украины, Путин всегда выступал человеком компромисса. Принцип путинской политики на украинском направлении: надавить, чтобы договориться. От газовых войн при Ющенко и до сделки по Черноморскому флоту при Януковиче, от Минских соглашений при Порошенко и до стамбульской эпопеи при Зеленском – никогда Путин не избивал Украину до смерти, но ограничивался затрещинами, надеясь вставить оппоненту на место мозги».

«…Сферически в вакууме Минские соглашения являлись своего рода дипломатическим триумфом: будучи утвержденным Совбезом ООН, Минск-2 стал международно-правовым договором высшей силы, обязательным для исполнения Украиной. Запасным планом на случай провала Минска была СВО в ее первоначальном виде: сначала несколько месяцев военной тревоги, а затем – полицейская операция на максималках с целью принуждения Киева к условиям Москвы. В Стамбуле в марте 2022 года в качестве высших гарантов предлагалось привлечь США, Великобританию и Китай. Китай вроде был не против, однако Запад наотрез отказался, и Путин стал ждать, пока визави навоюются, удерживая при этом Украину в силовом захвате, то усиливая, то ослабляя хватку».

«Нельзя сказать, что это совсем не работает: Запад как мог вооружил ВСУ (причем без фанатизма вроде массовых поставок дальних ракет), однако пока так и не сделал необратимых шагов типа принятия Украины в НАТО, а строгость антироссийских санкций компенсируется необязательностью их исполнения. По тайному согласию или сам собой, но за два года сложился баланс: Запад не дает Украине рухнуть, но и не провоцирует эскалацию, а Россия прижала Украину коленом, но не добивает».

«Сценарий Кремля на ближайший год может быть таким: сохраняя нынешнюю интенсивность боев, медленно продвигаясь в Донбассе и истощая Украину, демонстрировать Западу твердость российской позиции... Предложение, от которого Запад не может отказаться, выглядит, по сути, так: либо вы отступаетесь от Украины, либо мы ее громим как государство и ликвидируем угрозу явочным порядком».

«Нынешнее относительное затишье вполне может продлиться до выборов в США в конце 2024 года. Сделка в таком случае будет предложена новой администрации, какой бы она ни была. Путин так уже поступал: минскую эпопею он дотянул до выборов Зеленского и, только когда убедился в его недоговороспособности, дал ход СВО».

Читал и цитировал Аркадий Вырвало

Аркадий Вырвало