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Американские тракторы получат прочные терминалы Starlink

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok

Американская компания John Deere выбрала SpaceX для подключения своих беспилотных тракторов к спутниковому интернету для обеспечения их автономной работы в условиях сельской местности. Об этом сообщает SpaceNews.

Для подключения к сети Starlink компания SpaceX предоставит John Deere прочный вариант пользовательского терминала, отличающийся от обычного усиленной конструкцией, способной работать в самых суровых условиях.

Издание напоминает, что тракторы John Deere способны к автономной работе на ограниченной территории, но требуют подключения к интернету в режиме реального времени. В этом случае фермер, находящийся в нескольких милях от техники, при помощи специального приложения может контролировать ее работу.

В январе SpaceNews сообщило, что армия США в рамках программы Family of Terminals — Large (FoT-L) планирует закупить спутниковые терминалы нового поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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