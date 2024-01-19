Американские тракторы получат прочные терминалы Starlink

Американская компания John Deere выбрала SpaceX для подключения своих беспилотных тракторов к спутниковому интернету для обеспечения их автономной работы в условиях сельской местности. Об этом сообщает SpaceNews.

Для подключения к сети Starlink компания SpaceX предоставит John Deere прочный вариант пользовательского терминала, отличающийся от обычного усиленной конструкцией, способной работать в самых суровых условиях.

Издание напоминает, что тракторы John Deere способны к автономной работе на ограниченной территории, но требуют подключения к интернету в режиме реального времени. В этом случае фермер, находящийся в нескольких милях от техники, при помощи специального приложения может контролировать ее работу.

В январе SpaceNews сообщило, что армия США в рамках программы Family of Terminals — Large (FoT-L) планирует закупить спутниковые терминалы нового поколения.