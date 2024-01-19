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Китайский Tianzhou-7 провел ускоренную стыковку

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Тяньчжоу-1
Старт беспилотного грузового космического корабля Тяньчжоу-1 серии Tianzhou (Тяньчжоу).
Источник изображения: https://politeka.net/

Китайский грузовой корабль Tianzhou-7 провел ускоренную стыковку с околоземной станцией Tiangong. Об этом сообщает «Синьхуа».

Период времени от пуска ракеты с грузовиком до его стыковки со станцией составил три часа. Ранее на это уходило 6,5 часа, кроме миссии Tianzhou-5, которая заняла два часа.

Ракета CZ-7 с грузовым космическим кораблем Tianzhou-7 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая 17 января.

Корабль доставил на орбитальную станцию около 5,6 тонны грузов. Произведенный старт стал 507-м для ракет семейства CZ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
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