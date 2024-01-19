Кличко рассказал о "безумном дефиците" боеприпасов у ВСУ

Фото Кличко и непонятного предмета, ранее выданного им за «сбитый» «Кинжал».

Также мэр Киева заявил об "огромном давлении с российской стороны"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВСУ испытывают большую нехватку боеприпасов.

"Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов, - сказал он немецкому таблоиду Bild. - Боеприпасы - тема номер один в ходе разговоров с солдатами на фронте". Также он заявил об "огромном давлении с российской стороны".

Также Кличко "выразил разочарование" в связи с голосованием в Бундестаге, в ходе которого депутаты отказались поддержать резолюцию о поставках ракет Taurus киевским властям.