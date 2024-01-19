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Вооруженные силы РФ наносят серьезный ущерб украинской инфраструктуре и армии. Между тем российское оружие содержит комплектующие, произведенные на Западе.

Такое заявление сделал в ходе «Украинского завтрака» на Международном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он утверждает, что почти в каждой оказавшейся в руках ВСУ единице российской техники или перехваченной ракете обнаруживаются запчасти западного производства. Кулеба заявил, что, по мнению ряда экспертов, продукция ОПК России якобы на 95 процентов состоит из зарубежных комплектующих.

В связи с этим, глава МИД Украины потребовал от союзников перекрыть поставки западных комплектующих для российских вооружений. По его мнению, для партнеров киевского режима это не составит труда.

У Запада лучшая бизнес-разведка в мире

- утверждает Кулеба.

По его словам, западные страны платят дважды, когда Россия применяет против Украины оружие с зарубежными комплектующими. Первый раз они оплачивают восстановление разрушений инфраструктуры, причиненных российскими ракетами. А второй раз, утверждает Кулеба, Запад расплачивается своей репутацией.

На Давосском форуме свои претензии западным партнерам высказал и украинский президент Владимир Зеленский. Он считает введенные ими антироссийские санкции недостаточными и неэффективными. По его словам, спустя два года союзники не смогли заблокировать производство ОПК России ракет, якобы содержащих зарубежные комплектующие.