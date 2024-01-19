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ТАСС

Индия в 2024 году проведет первые испытания в рамках подготовки своей орбитальной станции

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Глава ведомства Шридхара Паникер Сомнатх напомнил, что в ноябре премьер-министр Нарендра Моди провел совещание по планам развития космической программы, участники которой утвердили цель создать собственную обитаемую космическую станцию к 2035 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Индийское агентство космических исследований (ISRO) в 2024 году проведет первые испытания в рамках миссии по созданию собственной космической орбитальной станции. Об этом заявил глава ведомства Шридхара Паникер Сомнатх.

"Это произойдет в этом году. Во вторник я провел совещание по дизайну Бхаратской космической станции (от слова "Бхарат", название Индии на хинди - прим. ТАСС). Наши сотрудники работают над огромным числом различных вариантов. Какой из них выбрать, я пока в замешательстве", - цитирует Сомнатха агентство PTI.

Сомнатх напомнил, что в ноябре 2023 года премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание по планам развития космической программы, участники которой утвердили цель создать собственную обитаемую космическую станцию к 2035 году. По словам главы космического агентства, это совещание "вдохнуло энтузиазм" в сотрудников ISRO, ведомство уже ведет переговоры с представителями космической индустрии, чтобы к 2028 году вывести на орбиту первый модуль. Ожидается, что поначалу будет создана автоматическая станция, а уже к 2035 году ее переоборудуют в обитаемую.

Планы по созданию собственной космической станции, а также высадке на Луну к 2040 году пилотируемой миссии были утверждены на фоне двух успешных миссий ISRO. В августе индийским специалистам удалось осуществить мягкую посадку зонда на Луну, а в сентябре была успешно выведена на орбиту космическая станция Aditya-L1 по изучению Солнца. 

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