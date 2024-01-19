Бондарев: Германия станет прямым участником конфликта после передачи Taurus Украине

Тем самым Запад перейдет к открытой агрессии против РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Потенциальная передача крылатых ракет Taurus Украине сделает Германию прямым участником конфликта, тем самым Запад перейдет к открытой агрессии против РФ. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Германия превратится в прямого участника конфликта: это уже не просто помощь вооружением Украине, а фактически участие в войне. Передача подобного наступательного вооружения - это прямой вызов России и переход Запада от "оборонительного плана по Украине" к открытой агрессии против РФ", - написал политик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что возможные поставки Киеву ракет Taurus не изменят ход военных действий. "Крым наш и Новороссию бандеровцам мы тоже не отдадим", - добавил сенатор.

Бондарев надеется, что немцы будут благоразумными и откажутся от поставок. "Они прекрасно понимают, что СВО движется к ликвидации режима Зеленского на Украине. Поэтому становиться соучастником в конфликте на стороне страны 404 немцам не хочется. <…> Главное, чтобы благоразумие восторжествовало над глупостью, что, к сожалению, сейчас происходит у стран Запада нерегулярно", - резюмировал он.

В среду Бундестаг (парламент ФРГ) большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). Ранее с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступили несколько представителей правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС. При этом некоторые немецкие политики открыто высказались за нанесение ударов по объектам в РФ.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.