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Военное обозрение

Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова

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Источник изображения: topwar.ru

Прокуратура запросила почти пять лет лишения свободы для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

Гособвинение просит назначить Стрелкову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Эти данные также подтвердил адвокат Александр Молохов. Кроме того, обвинение просит суд назначить и дополнительное наказание Стрелкову в виде запрета на администрирование сайтов в соцсетях сроком на три года. Процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, что Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Мещанский суд удовлетворил ходатайство ФСБ и вынес в отношении задержанного постановление о заключении под стражу сроком до 18 сентября, после чего арест неоднократно продлевали. Как утверждается, следствие объяснило необходимость продления ареста особой сложностью расследования уголовного дела.

Сам Стрелков уже заявлял, что не понимает причин своего ареста, так как "бегать и скрываться" от правоохранительных органов не намерен. В то же время он не считает себя виновным в призывах к экстремизму.

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