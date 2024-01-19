Чеченские багги "Чаборз" модифицировали для эвакуации раненых в зоне СВО

Экипаж вездехода включает три человека - водителя и двух бойцов группы эвакуации, а сама машина конструктивно предусматривает два жестких ложемента для транспортировки раненых

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Многофункциональный автовездеход "Чаборз", производимый Российским университетом спецназа в Чечне, модифицируют для эвакуации раненых в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Инструкторы медицинского направления приступили к испытаниям новой модификации багги "Чаборз", предназначенной специально для эвакуационных групп. Хорошие ходовые характеристики и полный привод позволяет багги оперативно доставлять раненых с переднего края к месту оказания квалифицированной медицинской помощи - разумеется, при условии грамотного подхода к ее применению", - отметили в Российском университета спецназа.

Как уточнили ТАСС в РУС, решение о модификации приняли в связи с нуждами в зоне СВО. "Эвакуация раненых с передовой - большая проблема. Экипаж "Чаборз" включает три человека - водитель и два бойца группы эвакуации, а сама машина конструктивно предусматривает два жестких ложемента для транспортировки раненых", - добавили в пресс-службе.

Багги "Чаборз М-3", выпускаемые в Чечне, предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии.