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ТАСС

Чеченские багги "Чаборз" модифицировали для эвакуации раненых в зоне СВО

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Багги "Чаборз М-3" на испытательном полигоне
Багги "Чаборз М-3" на испытательном полигоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Экипаж вездехода включает три человека - водителя и двух бойцов группы эвакуации, а сама машина конструктивно предусматривает два жестких ложемента для транспортировки раненых

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Многофункциональный автовездеход "Чаборз", производимый Российским университетом спецназа в Чечне, модифицируют для эвакуации раненых в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Инструкторы медицинского направления приступили к испытаниям новой модификации багги "Чаборз", предназначенной специально для эвакуационных групп. Хорошие ходовые характеристики и полный привод позволяет багги оперативно доставлять раненых с переднего края к месту оказания квалифицированной медицинской помощи - разумеется, при условии грамотного подхода к ее применению", - отметили в Российском университета спецназа.

Как уточнили ТАСС в РУС, решение о модификации приняли в связи с нуждами в зоне СВО. "Эвакуация раненых с передовой - большая проблема. Экипаж "Чаборз" включает три человека - водитель и два бойца группы эвакуации, а сама машина конструктивно предусматривает два жестких ложемента для транспортировки раненых", - добавили в пресс-службе.

Багги "Чаборз М-3", выпускаемые в Чечне, предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии. 

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
АГС-30
Система поражения "Ратник"
Компании
Чаборз
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Арктика
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