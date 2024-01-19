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ТАСС

В НАТО заявили, что чуда на фронте на Украине ожидать не стоит

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Источник изображения: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Сложно будет всем сторонам, заявил председатель Военного комитета альянса Роб Бауэр

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Чудо на фронте на Украине не случится, сложно будет всем сторонам. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам проходившего 17-18 января заседания начальников генеральных штабов стран - членов альянса и Швеции.

"Я не думаю, что мы должны ожидать чуда для какой-либо стороны, обе нации будут искать возможности. Я не ожидаю чуда. Будет сложно, нам надо поддерживать Украину", - сказал он.

Бауэр подтвердил, что на полях заседания Военного комитета прошла встреча Совета Украина - НАТО, на которой Киев проинформировал альянс о состоянии дел на фронте. "Наши оценки сводятся к тому, что в настоящий момент происходит интенсификация [боев]. В то время как российские действия разрушительны, с военной точки зрения они не эффективны", - утверждал он.

По словам главы комитета, все участники заседания "подтвердили приверженность оказанию помощи украинским братьям и сестрам в деле самозащиты". "Это не благотворительность. Поддержка Украины - прямые инвестиции в нашу собственную безопасность. Единственный вариант достижения долгосрочного результата путем переговоров - усиление украинских позиций на поле боя", - считает он.

На вопрос журналистов о том, допускает ли НАТО возможность нападения со стороны России в свете конфликта на Украине, Бауэр ответил, что альянс в своей стратегии рассматривает РФ в качестве одной из двух угроз. "В наших планах мы описываем две угрозы - Россию и терроризм. Мы видим Россию как угрозу. Тот факт, что мы должны быть готовы к атаке со стороны России, не новый. Да, мы готовы", - отметил он.

При этом, по словам главы комитета, НАТО нужна система мобилизации на случай войны. "Мы должны лучше подготовиться во всех областях: деньги, военная составляющая, система, которая сможет мобилизовать людей. Надо думать об этом", - добавил он. 

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