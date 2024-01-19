Макрон захотел перевооружить Украину: план есть, снарядов нет (Le Figaro, Франция)

Figaro: Франция производит недостаточно снарядов для помощи Украине

Обещание Макрона к февралю поставить на Украину ракеты и бомбы может обернуться для него унижением, пишет Figaro. Ресурсов для выполнения этого приказа просто нет: запас снарядов ограничен, как и способность Франции производить новые.

Появившийся в среду отчет сената отражает беспокойство украинцев и указывает на недостаточное производство боеприпасов во Франции.

Дело срочное. Как отметил Эммануэль Макрон, обещанные им во вторник вечером поставки вооружений начнутся в феврале, когда он отправится на Украину. Во время своей пресс-конференции глава французского государства упомянул о предстоящей передаче "союзнице" 40 ракет SCALP и нескольких сотен бомб. Скорее всего, под бомбами имеются в виду Hammer — боеприпасы модульного типа, способные превращаться из классических бомб в самодвижущиеся снаряды с повышенной точностью и дальностью действия до 70 километров. Приведенные цифры кажутся небольшими — но нужно учесть, что французские запасы ракет точно так же ограничены, да и срок их службы подходит к концу. Запускаемые с самолетов крылатые ракеты SCALP должны быть заменены в конце этого десятилетия в рамках программы FMAN/FMC. Получается, что отправляются устаревшие ракеты, но Зеленскому сейчас не до жиру: значение имеет каждый выстрел. Высокоточные SCALP, как и их аналоги Storm Shadow, не раз позволяли ВСУ нанести мощный удар по тылам противника. (Имеются в виду удары по жилым зданиям в Севастополе и Донецке в минувшем году, повлекшие жертвы среди мирного населения. Использование при них Storm Shadow и SCALP доказано – Прим. ИноСМИ.)

Провал украинской обороны

Однако на данный момент нельзя исключать возможности провала Киева. Из-за нехватки у него боеприпасов баланс сил сложился не в пользу ВСУ. Вернувшиеся в конце декабря из поездки в Польшу и на Украину сенаторы (это были члены комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам. — Прим. ИноСМИ) в среду опубликовали отчет, в котором забили тревогу. "Западная помощь идет на спад, и ситуация становится все более сложной", — подчеркнул председатель комиссии Седрик Перрен (Cédric Perrin). "Численное преимущество за русскими. С мая по декабрь 2023 года на фронте стало на 20% больше [русских] солдат и на 60% больше танков и артиллерии", — отметили парламентарии в докладе, составленном на основе встреч французских сенаторов с киевскими руководителями высокого уровня. Похоже, западные политики намеренно выбирают тревожный тон, чтобы общественное мнение поняло, сколько поставлено на карту и какая угроза на горизонте. Военные источники Франции при этом утверждают, что у России тем не менее нет средств для начала нового наступления.

Неравновесие на фронте станет более опасным, если все затянется. ВСУ "ежедневно выстреливают от 5 до 8 тысяч снарядов (калибра 155 мм), в то время как русские — от 10 до 15 тысяч", — указал сенатор Перрен. "Украинские власти сделали производство боеприпасов приоритетом. Но даже если бы по сравнению с 2022 годом в стране делали в 20 раз больше снарядов, этого все равно было бы недостаточно", — сообщается в докладе. Украина по-прежнему зависит от своих союзников. 2024 год называют критически важным. "Национальное и европейское производство вооружений очень слабо, а существующая экономическая модель не оправдывает возложенных на нее ожиданий в плане обеспечения обороны", — предупредили сенаторы.

"Военная экономика"

"Франция способна производить 20 тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год", — выразили обеспокоенность парламентарии. Этого хватает всего на несколько дней вооруженных действий... "Мы расплачиваемся за 30 лет деиндустриализации Европы, когда все производства перемещались в страны с дешевой рабочей силой", — посетовал Седрик Перрен, расстроенный слабой реакцией со стороны правительства. О "переведенной на военные рельсы экономике", создание которой объявлено властями, пока и говорить не приходится. Сенатор поставил вопрос о недостаточном количестве заказов со стороны государства и промышленных ограничениях производства. Своего рода "бутылочным горлышком" (то есть ограничением, не дающим производить боеприпасы – Прим. ИноСМИ) остается нужда в соответствующих химических компонентах. Даже при большом количестве производственных линий "милитаризация" идет медленно.

Этот кризис затрагивает не только Францию. Обещанный ЕС Украине 1 миллион боеприпасов запаздывает, хоть еврокомиссар Тьерри Бретон и заверил, что блок выполнит свои обязательства "весной". В 2025 году, сказал он, Европа сможет произвести 1,3 миллиона снарядов. "Члены-государства должны будут гарантировать, чтобы этот объем был направлен на Украину", — добавил он во время встречи с прессой. Перед искушением пополнить национальные склады нелегко устоять.

Другие западные страны наращивают мощности. "Американское правительство приняло решение в шесть раз увеличить производство артиллерийских снарядов. Великобритания заключила немало важных контрактов со своими предприятиями, а Германия заказала 150 тысяч артиллерийских боеприпасов у компании Rheinmetall", — пишут французские сенаторы в своем отчете. "По оценке группы Nexter, государству было бы целесообразно закупить у нее 15 тысяч снарядов для обеспечения долговременной устойчивости отрасли и гарантии оперативного повышения производства до 40-45 тысяч снарядов [в месяц]. В более долгосрочной перспективе компания KNDS/Nexter стремится нарастить мощности для изготовления 100 тысяч боеприпасов, и в этом отношении она надеется на прирост заказов со стороны государства", — утверждают парламентарии. "Необходимо, чтобы правительство срочно организовало и профинансировало увеличение количества производственных линий с целью подготовки к высокоинтенсивному конфликту и расширения поставок на Украину, — заключают они в одной из своих рекомендаций. — Нужно обеспечить возможность изготавливать несколько сотен тысяч боеприпасов ежегодно, не забывая про бомбы и ракеты. Сейчас мы очень далеки от такого показателя".

Франция отвечает за артиллерию

Вопрос о передаче вооружений должен стать главной темой на будущей встрече лидеров Франции и Украины. Первое заседание "артиллерийской коалиции" предварительно состоится в четверг в Париже. Чтобы эффективнее помогать Украине, ее сторонники, собравшиеся в так называемую группу "Рамштайн" (по названию военной базы США в Германии), поделили обязанности между собой: кто-то взял на себя авиацию, кто-то — пехоту, другие — противовоздушную оборону. Франции досталось отвечать за артиллерию. Если грядущую встречу подтвердят, Париж, возможно, анонсирует поставку Киеву гаубиц Caesar (по-французски произносится как "Сезар") и объявит об обучении новых артиллеристов. Упомянутые самоходные артиллерийские орудия хорошо показали себя на поле боя, но их доставка на Украину остается большой проблемой. "Внимание делегации (сената) было обращено на важность наличия запасных деталей, особенно трубок для артиллерийских систем. Желательно обеспечить возможность изготавливать их непосредственно на Украине", — отмечается в докладе комиссии. Из-за высокой скорости стрельбы трубки изнашиваются быстрее, чем предусматривали производители.

Автор: Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей:

Pr Mobius

Я не вижу другого выгодоприобретателя от всего этого, кроме наших производителей оружия. Все происходящее – это схема по перегонке денег налогоплательщиков в доходы этих "торговцев смертью".

Даже американцы, заварившие всю эту катастрофическую кашу, больше не хотят бесконтрольно гнать оружие в эту черную дыру и финансировать эту трагическую мистификацию. А наш президент, как и его европейские коллеги, притворяется, что еще не понял: организация НАТО втянула его в изначально проигрышный для запада конфликт.

Montfaucon

И речь здесь ведется только о снарядах. Малокалиберное оружие мы заказываем за границей, а штурмовые винтовки нашей армии вообще делают в Германии. Конечно, настало время возродить нашу оружейную промышленность, но при этом нужно, чтобы наши политики заказывали вооружение и боеприпасы у местных производителей. Я сомневаюсь, что это произойдет: такой расклад был бы просто "антиевропейским", то есть неприятным для ЕС. Брюссельская секта запрещает экономический патриотизм.

Leloo

Скажем "нет" эскалации, против которой выступает большинство французов. Сомневаетесь на этот счет? Так проведем референдум: нужно нам влезать в этот конфликт или нет! Когда уже этот вопрос поднимут в Национальном собрании, чтобы президент перестал принимать решения в одиночку, закрывшись в своем дворце?

Logos

Да, вот это точный вопрос: когда все эти вопросы будут обсуждаться на дебатах в парламенте? Макрон не может объявить войну другой стране один, в полной изоляции.