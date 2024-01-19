Глава МИД РФ: Холокост не даёт права израильтянам на вседозволенность

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Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, ответив на множество вопросов, касающихся внешней политики государства и дав свою оценку основным событиям на международной арене. В частности, была затронута тема военного конфликта на Ближнем Востоке, где армия обороны Израиля четвертый месяц пытается ликвидировать боевое крыло ХАМАС и освободить оставшихся в плену заложников в секторе Газа.

Москва неоднократно высказывала критическую позицию по поводу действий ЦАХАЛ, в ходе которых израильские военные буквально стирают с лица земли города в палестинском анклаве и в нарушение всех международных правил и норм ведения войны проводят геноцид мирного населения. Эту позицию разделяют большинство государств мира, причем не только исламского, и международные организации, включая ООН.

В своем выступлении глава МИД РФ сделал акцент на том, что варварские методы войны против арабского населения в секторе Газа применяют военнослужащие именно еврейского государства. Той самой нации, которую в годы Первой мировой войны всеми возможными способами стремились уничтожить фашистская Германия и ее приспешники. Однако Холокост не даёт права израильтянам сегодня делать все что можно с палестинским населением в безуспешной попытке ликвидировать ХАМАС, подчеркнул Лавров.

Израильтянам нельзя создавать впечатление, что поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был Холокост, это жуткое преступление

— отметил глава российской дипломатии.

Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны был геноцид всех народов Советского Союза. От рук фашистов погибли порядка 27 млн жителей СССР, в том числе «в самых разных концлагерях», среди них в большинстве своем мирное население. В частности, от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи человек (по другим данным, не менее одного миллиона) в блокадном Ленинграде, включая проживающих в городе евреев. Следуя логике Израиля, получается, что «нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено», отметил Лавров.

Это в принципе, наверно, системно не годится, если мы хотим сохранить международное право

— считает глава российского МИД.