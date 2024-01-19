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ТАСС

Министр обороны Украины назвал снарядный голод очень актуальной проблемой для ВСУ

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Рустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO

По словам Рустема Умерова, усиление артиллерийского потенциала является одной из ключевых потребностей Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова Умерова, который выступил по видеосвязи на открытии конференции по созданию так называемой артиллерийской коалиции под руководством Франции и США.

Он попросил западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему, назвав усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.

Умеров должен был лично присутствовать на мероприятиях в Париже, однако утром агентство AFP сообщило, что его визит был отменен "из соображений безопасности". В Минобороны Украины заявили, что поездка перенесена, так как "накануне министр принимал участие в заседании ставки верховного главнокомандующего". В Париже украинскую делегацию возглавляет замминистра Иван Гаврилюк, а новая дата визита Умерова прорабатывается, добавили в ведомстве.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. В частности, в конце декабря прошлого года об этом вновь заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger.

Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году сообщество обязательно доведет производство до этого уровня. С подобными обещаниями выступил и министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов в связи с высоким расходованием американских снарядов Киевом. При этом, как сообщала американская телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. При этом производство артиллерийских боеприпасов вызывает затруднения и на Украине. Ранее о сложностях с этим сообщал министр стратегической промышленности Александр Камышин. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Stinger
Проекты
Евросоюз
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