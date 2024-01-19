Министр обороны Болгарии: Обещанные Украине БТР-60 остаются на складах из-за отсутствия средств на их перевозку

Обещанные Украине Болгарией старые советские бронетранспортеры БТР-60 продолжают оставаться на складах, хотя решение о передаче уже принято. Как заявил глава болгарского военного ведомства Тодор Тагарев, у Софии нет средств на транспортировку техники на Украину.

Болгарское Минобороны не имеет средств для транспортировки на Украину безвозмездно переданных советских бронетранспортеров БТР-60, снятых с хранения. Нет на это денег и у Киева, там с нетерпением ждут бронетехнику, которую обязались поставить болгары. Поэтому сейчас болгарское военное ведомство ищет спонсоров, которые могли бы оплатить доставку техники на Украину.

Логистика понятна, ясно кто загрузит и куда должны отправиться. Зная сумму, которая необходима для транспортировки, мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя

- заявил министр.

На этом проблемы не заканчиваются, в случае появления средств, необходимо будет снять с хранения, подремонтировать и отправить на Украину около сотни бронетранспортеров, а это тоже время. По подсчетам экспертов, операция по передаче БТР-60 Киеву займет до 2-х месяцев, если не больше.

Напомним, что в июле прошлого года парламент Болгарии большинством голосов одобрил передачу Украине около ста бронетранспортеров БТР-60, закупленных еще при социализме для МВД страны, вернее, для внутренних войск. Вся техника выпуска 60-70-х годов прошлого века, после закупки по назначению не использовалась, а была поставлена на хранение, где и находилась по сей день.