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Военное обозрение

В Сети появились кадры боя российского танка Т-90М с двумя БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети уже несколько дней гуляют кадры обстрела двумя американскими БМП Bradley ВСУ российского танка Т-90М, попавшего в засаду под Авдеевкой. Несмотря на фактически непрерывную работу автоматических 25-мм пушек БМП в упор, добить поврежденный танк всушники все же не сумели.

Бой между одним российским танком Т-90М и двумя украинскими БМП Bradley произошел в районе села Степовое под Авдеевкой еще 13 января. Как пишут российские и украинские ресурсы, в самом начале боя у российского танка оказались повреждены приборы наблюдения, что не позволило ему вести прицельный огонь. Воспользовавшись этим, Bradley начали буквально "разбирать" танк, ведя по нему огонь в течение длительного времени, на танке сработала система постановки помех, а также блоки динамической брони.

Попытки экипажа танка прицелится и ударить в ответ не проходили, к тому же вышел из строя механизм поворота башни, что в итоге привело к неконтролируемому вращению. Тем не менее механик-водитель сумел направить танк в сторону от места боя, после чего российская машина уперлась в дерево и встала. В это время по ней сверху отработал украинский дрон-камикадзе. Однако, этого для уничтожения танка оказалось мало. Экипаж в полном составе покинул машину.

Источник изображения: topwar.ru

На украинских ресурсах радостно хлопают в ладоши и заявляют, что две американские БМП якобы сумели уничтожить российский танк, но это не так. Танк получил повреждения и вышел из боя, но экипаж остался цел, да и сама боевая машина, хотя и получила множество повреждений, вполне может быть восстановлена. Боекомплект не детонировал, российский Т-90М доказал свою живучесть.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Т-90 "Владимир"
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