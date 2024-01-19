Париж объявил о создании "артиллерийской коалиции" для поставок орудий и снарядов Киеву

В министерстве вооруженных сил отметили, что Франция намерена расширить производство самоходных артиллерийских установок Caesar для поставок их Украине

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Франция и Украина объявили о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Киеву. Об этом говорится в коммюнике французского министерства вооруженных сил, опубликованном на его сайте.

"Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню вместе со своим [украинским] коллегой Рустемом Умеровым дали старт коалиции "Артиллерия для Украины". Ее целью является усиление поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - отмечается в тексте.

В ведомстве указали, что Франция намерена расширить производство самоходных артиллерийских установок Caesar для поставок их Украине. "Увеличение производственных мощностей компании Nexter позволит произвести для Украины в 2024 году 72 САУ Caesar. Взаимодействие в рамках артиллерийской коалиции даст возможность профинансировать поставки гаубиц при участии всех заинтересованных стран", - сказано в сообщении. Как сообщил Лекорню, Франция готова оплатить поставки 12 из 72 САУ Caesar.

На конференции должен был присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров, однако его визит в Париж был отменен "из соображений безопасности". Умеров принял участие в заседании по видеосвязи.

Москва ранее неоднократно заявляла, что поддержка Западом Киева не повлияет на осуществление Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции.