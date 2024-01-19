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ТАСС

Венгрия считает, что победителей в конфликте на Украине не будет

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Тушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве.
Источник изображения: © Фото : ДСНС України

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш указал, что "с обеих сторон гибнет много людей"

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии не видит никаких противоречий в высказываниях президента страны Каталин Новак и премьер-министра Виктора Орбана о конфликте на Украине и считает, что в нем не может быть победителей. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Его попросили прокомментировать заявление Новак на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что "Россия не сможет победить" в украинском конфликте. Журналисты напомнили, что ранее Орбан говорил о невозможности победы Украины. "Мы не ожидаем, что в этом конфликте кто-то сможет победить, - ответил Гуйяш. - В нем могут быть только проигравшие, с обеих сторон гибнет много людей".

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что, по его мнению, украинский конфликт не может быть разрешен на поле боя и необходимо добиваться прекращения огня, чтобы как можно скорее начать мирные переговоры. Орбан не раз излагал эту позицию в своих выступлениях, Новак подтвердила ее в Давосе. 

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Венгрия
Россия
Украина
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