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ТАСС

Шойгу потребовал увеличить дальность изделия ГосМКБ "Радуга" до 300 км

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Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2
Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.
Источник изображения: Саид Аминов и www.yaplakal.com

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга"), до 300 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км", - сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность до 300 км и более. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Радуга ГосМКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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