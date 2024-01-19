Мощность одного из видов российских авиаракет увеличили в два раза

Минобороны РФ заявило об увеличении вдвое мощности авиаракеты дальностью 310 км

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном КБ "Радуга", крупном производителе ракет для ВКС и ВМФ. Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров.

"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал он.

По словам замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая часть этой ракеты тоже серьезно возросла. "Была 450, стала 800", - доложил генерал.

В своею очередь глава Минобороны заявил, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было "в достаточном количестве". "У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели - ред.). Точно так же и здесь должно всё быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.