Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

МО: "Радуга" увеличила выпуск некоторых высокоточных средств поражения в 8 раз

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по некоторым показателям в восемь раз, сообщили в четверг в Минобороны РФ

"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз", - говорится в сообщении.

По словам Богатикова, которые приводятся в сообщении, предприятие выполнит ГОЗ "по отдельным элементам" уже за первое полугодие 2024 года и перейдет "сразу на 2025 год".

"Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", - доложил Богатиков министру обороны РФ.

Шойгу на предприятии были представлены крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.