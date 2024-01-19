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Военное обозрение

Украинский министр сообщил о первом боевом применении «гибридной» зенитной системы FrankenSAM

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская ПВО впервые применила для отражения ночной атаки российских дронов-камикадзе гибридную зенитную установку. Как заявил министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин, с помощью данного ЗРК удалось сбить один российский беспилотник.

По словам министра, боеприпасы к советским системам ПВО заканчиваются, разработка полностью украинской системы займет годы, поэтому было принято решение о создании "гибридных" зенитных установок, в которых совмещены советские и западные технологии. Такие зенитные комплексы получили название FrankenSAM. Первое боевое применение ЗРК FrankenSAM состоялось в ночь с 16 на 17 января при отражении атаки российских дронов-камикадзе типа "Герань". Как подчеркивается, комплекс сумел поразить один из беспилотников на дальности 9 км.

Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы за 9 километров сбили "Шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы

- заявил Камышин.

По имеющимся данным, на сегодняшний день американцы создали следующие системы: пусковая установка ЗРК "Бук" со старыми корабельными зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow и их авиационным аналогом AIM-7 Sparrow; РЛС советского производства с устаревшими американскими авиационными ракетами малой дальности AIM-9M Sidewinder. Также сообщается о разработке комплекса на основе старой советской зенитной системы с ракетами от ЗРК Patriot.

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Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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