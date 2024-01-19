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ТАСС

КБ "Алмаз" модернизирует корабли проекта 12700 "Александрит"

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Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Владивосток, 29.12.2022
Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Владивосток, 29.12.2022.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Корабли проекта 12700 "Александрит", которые строятся на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будут модернизированы. Об этом на церемонии закладки корабля противоминной обороны ""Семен Агафонов" рассказал журналистам генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" Константин Голубев, отметив, что специалисты уже подготовили необходимые предложения по улучшению тактико-технических характеристик.

"Когда проект становится серийным, а в данном случае глубокосерийным, и полностью удовлетворяет требования заказчика, - это лучшая оценка. Время не стоит на месте, и сегодня мы с заводом подготовили предложения по улучшению тактико-технических характеристик данного проекта", - сказал Голубев.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

"Я не буду раскрывать все функции каждого корабля, но могу сказать, что они постоянно улучшаются. Это касается функции обнаружения, функции уничтожения и прочего. Мы постоянно получаем информацию об эксплуатации и, конечно, с учетом опыта вносим изменения. Мы также постоянно работаем с экипажами кораблей, потому что всю серию мы сопровождаем", - подчеркнул в свою очередь директор СНСЗ Владимир Середохо.

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За более чем 100 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц - это морские и рейдовые тральщики различных проектов.

В новость была внесена правка (14:36 мск) - передается в связи с исправлением названия корабля в первом абзаце 

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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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