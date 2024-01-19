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ТАСС

Лавров заявил, что Украину, по сути, ждет судьба Афганистана

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Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, "как обычно, жизнь мало чему учит"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украину ждет судьба Афганистана, Ирака, Ливии и других стран, где США и их союзники "устраивали авантюры", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Где был раньше похожий разворот событий? Афганистан. 20 лет там американцы были - это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможно? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия, любые страны, в которых США и их сателлиты устраивали авантюры", - сказал министр.

"Где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это все затевалось?" - задался вопросом Лавров. "И Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены", - подчеркнул он.

По словам министра, "как обычно, жизнь мало чему учит". "Они [на Западе] будут поддерживать Киев, раньше говорили - "столько, сколько придется", сейчас уже говорят - "столько, сколько возможно". Это уже нюанс, отражающий легкое изменение в оценке ситуации. Но ради бога, это их дело", - заключил Лавров. 

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Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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