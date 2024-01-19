Войти
ТАСС

В Литве заявили о потребности нарастить мощности военпрома Запада до уровня холодной войны

295
0
0
Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам генерала Вальдемараса Рупшиса, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются также для передачи Украине

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис считает, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.

"Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него", - заявил он в эфире национального радио LRT.

По его словам, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются не только самим членам Североатлантического альянса, но и для передачи Украине. "После завершения холодной войны был период, когда реальная военная угроза ослабла и можно было не наращивать военное производство, - отметил Рупшис. - Ситуация изменилась, и мы немедленно должны значительно увеличить интенсивность этого производства". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
30.01.2023
Как России обойтись без «Наташ»
07.06.2022
НАТО против русских: кого ждет полный разгром
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
28.01.2022
Французские солдаты с трудом объясняют, зачем они "сдерживают" Россию в Эстонии
27.01.2022
Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
24.05.2019
Голуби Бжезинского
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 07:49
  • 58444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 05:27
  • 88
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 19.01 00:48
  • 8
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 18.01 16:55
  • 1231
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 11:46
  • 0
Украина – экзистенциальная угроза для Европейского союза
  • 18.01 11:21
  • 356
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.01 07:07
  • 1
Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"
  • 18.01 07:04
  • 1
Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз
  • 18.01 06:03
  • 2
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом