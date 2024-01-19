В Литве заявили о потребности нарастить мощности военпрома Запада до уровня холодной войны

По словам генерала Вальдемараса Рупшиса, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются также для передачи Украине

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис считает, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.

"Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него", - заявил он в эфире национального радио LRT.

По его словам, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются не только самим членам Североатлантического альянса, но и для передачи Украине. "После завершения холодной войны был период, когда реальная военная угроза ослабла и можно было не наращивать военное производство, - отметил Рупшис. - Ситуация изменилась, и мы немедленно должны значительно увеличить интенсивность этого производства".