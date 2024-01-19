Лавров исключил скорое возобновление диалога с США о стратегической стабильности

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время серьезно говорить о возобновлении стратегического диалога между Россией и США невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности, от области той самой стратегической стабильности", - сказал он в четверг на пресс-коференции в Москве, отвечая на вопрос о перспективах росийско-американского диалога по стратегической стабильности.

По словам министра, "на сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, эта тенденция усугубляется". "Связано это, прежде всего, с обострением борьбы вокруг тех, без преувеличения, исторических процессов, которые сопровождают сдвиг миропорядка от однополярного мира к полицентричному мироустройству", - сказал Лавров.

"Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта, там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, не хотят разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий", - сказал Лавров. "Наоборот, Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - заявил он.