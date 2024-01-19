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ТАСС

Лавров: Украина подвергает опасности население из-за ПВО на гражданских объектах

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Стрельбы ракетных подразделений ПВО ВСУ
Стрельбы ракетных подразделений ПВО ВСУ.
Источник изображения: https://www.facebook.com/kpszsu/

Глава МИД РФ отметил, что " у них такие манеры, чтобы сделать из мирных граждан жилой щит"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украина размещает на гражданских объектах системы противовоздушной обороны (ПВО), тем самым шантажируя мирное население и подвергая его опасности, что категорически запрещено международным правом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Есть, действительно, законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций. Российская армия, проводя специальную военную операцию, четко следует этим правилам, этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам Вооруженных сил Украины и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам", - сказал Лавров.

"Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, - это давно известно. Это происходило на постоянной основе. Манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом. Конечно, законы войны необходимо соблюдать", - указал глава МИД РФ.

"Я упоминал, что советуют отставные американские генералы и действующие британские политики украинцам, - как можно активнее бить по Крыму. Если на линии фронта ничего не получается, давайте выводите русских из равновесия, сотрите Крым с лица Земли, чтобы там жить было невозможно, - обратил внимание министр. - Периодически спрашивали тогда у американцев: "Как вы относитесь к тому, что вы поставляете дальнобойное оружие, которое используется против гражданских целей?" И [помощник президента США по нацбезопасности Джейк] Салливан, и [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби заявляли, что украинцы сами решают, по каким объектам, целям наносить удары. То есть, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Они и делают то, что хотят. Ими там, конечно же, руководят инструкторы, прежде всего англосаксонские".

"А когда спросили у Салливана про операцию в секторе Газа, не очень ли они смущаются тем, что их оружием проводится операция и в результате страдают десятки тысяч. Они сказали: "Нет, когда мы поставляем оружие Израилю, мы оговариваем, что его надо использовать в соответствии с законами ведения войны и ненанесения ущерба невинным гражданам", - отметил Лавров. По его словам, то есть Киеву, если судить по официальным заявлениям, не делается требований соблюдать международное гуманитарное право. "Вот тоже про двойные стандарты", - констатировал министр. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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