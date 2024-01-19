Названо способное противостоять американским ракетам ATACMS российское оружие

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал способное противостоять американским тактическим баллистическим ракетам Army Tactical Missile System (ATACMS) российское оружие. О нем военный аналитик рассказал в беседе с «Царьградом».

По его словам, у России есть эффективное средство противодействия — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Бук-М3».

«Наша новая разработка. Производится серийно. Это войсковой комплекс противовоздушной обороны, который в то же время адаптирован под поражение таких целей, как баллистические ракеты тактического класса, в том числе ATACMS», — сказал Коротченко, отметив, что на Совете безопасности РФ следует принять решение о кратном увеличении выпуска данных систем.

Эксперт указал, что «Бук-М3» способен прикрывать как войска в зоне спецоперации, так и города, а также высокоприоритетные цели, в том числе атомные электростанции.

Ранее Коротченко назвал новые поставки западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозой российским городам. «Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow», — сказал эксперт. Он добавил, что возможна также передача ВСУ немецких ракет Taurus и истребителей F-16, которые могут нести различные виды вооружений.