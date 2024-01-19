Войти
Lenta.ru

Названо способное противостоять американским ракетам ATACMS российское оружие

353
0
0
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ВС РФ на позиции в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал способное противостоять американским тактическим баллистическим ракетам Army Tactical Missile System (ATACMS) российское оружие. О нем военный аналитик рассказал в беседе с «Царьградом».

По его словам, у России есть эффективное средство противодействия — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Бук-М3».

«Наша новая разработка. Производится серийно. Это войсковой комплекс противовоздушной обороны, который в то же время адаптирован под поражение таких целей, как баллистические ракеты тактического класса, в том числе ATACMS», — сказал Коротченко, отметив, что на Совете безопасности РФ следует принять решение о кратном увеличении выпуска данных систем.

Эксперт указал, что «Бук-М3» способен прикрывать как войска в зоне спецоперации, так и города, а также высокоприоритетные цели, в том числе атомные электростанции.

Ранее Коротченко назвал новые поставки западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозой российским городам. «Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow», — сказал эксперт. Он добавил, что возможна также передача ВСУ немецких ракет Taurus и истребителей F-16, которые могут нести различные виды вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Бук-M3
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Похожие новости
09.10.2023
Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине
05.06.2023
Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана
08.11.2021
Смирное небо: противобаллистические ракеты вышли на испытания
26.04.2021
Прямо по курсу: почему завершение маневров в Крыму повлияло на рубль
01.07.2020
«Буки» вверх: Южный военный округ усиливают «зенитными роботами»
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 07:49
  • 58444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 05:27
  • 88
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 19.01 00:48
  • 8
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 18.01 16:55
  • 1231
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 11:46
  • 0
Украина – экзистенциальная угроза для Европейского союза
  • 18.01 11:21
  • 356
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.01 07:07
  • 1
Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"
  • 18.01 07:04
  • 1
Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз
  • 18.01 06:03
  • 2
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом