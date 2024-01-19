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Интерфакс-АВН

Франция обещает поставлять Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Париж. 18 января. ИНТЕРФАКС - Франция с января этого года будет ежемесячно поставлять Украине по 3 тыс. снарядов, заявил в четверг глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года мы поставляли 2 тыс. снарядов в месяц. Начиная с января, это будет 3 тыс. снарядов ежемесячно", - сказал министр в эфире радиостанции "Франс энтер".

На вопрос журналиста о низких уровнях производства боеприпасов во Франции, Лекорню заявил, что не согласен с этой оценкой.

Он также заявил, что в ближайшие недели Франция поставит Киеву шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Страны
Украина
Франция
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