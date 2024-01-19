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Военное обозрение

Литовский командующий раскрыл план обороны страны от «российской угрозы»

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Источник изображения: topwar.ru

В намерения НАТО не входит защита Литвы лишь силами единственной бригады немецкого бундесвера, хотя она и является очень важным фактором. Литовский командующий армией генерал Вальдемарас Рупшис раскрыл план обороны страны от так называемой «российской угрозы».

Свое заявление военный сделал журналистам местной телерадиокомпании LRT.

Он утверждает, что, помимо бригады из ФРГ, для защиты прибалтийского государства Североатлантический альянс намерен задействовать силы противовоздушной обороны, авиацию и военно-морские силы на Балтике.

Собственно, проблемы есть и с размещением в Литве бригады немецкой армии. Как сообщали СМИ ФРГ, Вильнюс оказался совершенно не готов к этому, хотя подразделения бундесвера начнут прибывать в страну только в следующем году, а завершится данный процесс только в 2027 году. Дело в том, что Литва испытывает дефицит финансов, которые следует направить на создание инфраструктурных объектов для немецких военных.

Похоже, Вильнюс не слишком опасается России. В частности, недавно из оборонного ведомства Литвы прозвучало заявление, что там не рассматривают вероятность нападения российской армии на какое-либо из государств, входящих в НАТО.

Ранее генерал-майор Рупрехт фон Бутлер, командир 10-й дивизии бундесвера, на базе которой сформируют бригаду для отправки в Литву, в интервью агентству BNS заявлял, что надеется на приток добровольцев в новое подразделение. Он предполагает, что ему не придется формировать личный состав бригады в приказном порядке.

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Страны
Германия
Литва
Россия
Проекты
NATO
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