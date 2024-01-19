ВВС Таиланда намерены приобрести 12 новых истребителей

ЦАМТО, 18 января. Командование ВВС Таиланда намерено на февральском симпозиуме RTAF-2024 представить план развития Военно-воздушных сил страны, включая предложение о приобретении эскадрильи из 12 новых истребителей.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на командующего ВВС Фанпакди Паттанакула (Phanpakdee Pattanakul), в ходе запланированного на 29 февраля 2024 года симпозиума командование ВВС намерено изложить свое видение перспектив развития вида, включая приобретение новых самолетов, вооружений, программы технического обслуживания и другие проекты.

Предложение о приобретении новых истребителей направлено на поиск замены для состоящих на вооружении устаревших F-16A/B, которые планируется вывести из боевого состава ВВС в 2028 году. Проект замены данных самолетов будет разделен на три этапа, первый из которых должен начаться в октябре 2025 года.

Предложение о реализации первой фазы, предполагающей закупку четырех истребителей, ориентировочная стоимость которых составляет 19 млрд. батов (около 533,7 млн. долл.), уже было представлено в Министерство обороны Таиланда для передачи на рассмотрение правительства страны.

Командующий уточнил, что планы могут быть скорректированы с учетом меняющихся потребностей, бюджетных ограничений, а также тенденций развития ВиВТ, касающихся использования БЛА в военных операциях.

Хотя в предложении не упоминается конкретный тип истребителя нового поколения, известно, что в качестве основных претендентов рассматриваются американский F-16 Блок.70/72 и шведский JAS-39E "Грипен". Несмотря на то, что имеются некоторые признаки того, что командование ВВС больше склоняться к шведскому самолету, на текущий момент не известно, какой истребитель будет выбран в конечном итоге.

Командование ВВС Таиланда получило первые истребители F-16 Блок.15 в 1988 году. На вооружении до сих пор находится 49 истребителей этого типа, включая 35 одноместных F-16A и 14 двухместных F-16B. Первые шесть истребителей JAS-39C/D "Грипен" были поставлены в 2011 году, а вторая партия из шести самолетов – в 2013 году.