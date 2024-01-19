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ТАСС

Вице-премьер Канады заявила, что восстановление Украины обходится дорого

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

Западные страны финансово ограничены, отметила Христя Фриланд

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Восстановление Украины и ведение боевых действий обходятся очень дорого, и Запад хочет конфисковать активы России, поскольку ограничен в финансовом плане. С таким заявлением выступила вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Она напомнила, что еще в 2022 году власти ее страны приняли специальные законодательные меры для изъятия российских активов. "Тогда мы думали, что [конфискация] важна, а сейчас она еще важнее. <...> Восстановление Украины будет обходиться очень и очень дорого, ведение войны очень и очень дорого", - отметила Фриланд, выступая на проходящем на полях Всемирного экономического форума в Давосе "Украинском завтраке".

"Я - министр финансов и могу сказать, что все западные демократии испытывают финансовые трудности. Мы решаем проблему с долгом, который накопился за время [пандемии] COVID-19. Все мы делаем масштабные инвестиции в переход к зеленой экономике", - сообщила она.

Фриланд известна как сторонница Украины и лоббирует интересы Киева в правительстве Канады. Ее мать - украинка, сама вице-премьер знает украинский язык.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 января журналистам, что страна примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации ее активов, но в настоящее время анонсировать их повода нет, чтобы это не стало дополнительным стимулом к мыслительному процессу у противников. По словам дипломата, сейчас видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, но до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло. 

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Страны
Канада
Россия
Украина
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