Париж намерен поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню добавил, что с февраля Франция начнет поставлять Украине по 3 тыс. снарядов в месяц, а не 2 тыс., как было ранее

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Франция намерена каждый месяц на протяжении всего 2024 года поставлять Украине 50 авиабомб AASM, адаптированных под советские самолеты. Об этом заявил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

"Очень важный элемент - мы начнем поставлять авиабомбы AASM, - отметил он. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой". <...> Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц на протяжении всего 2024 года, начиная с января", - сказал министр.

Он добавил, что с февраля Париж начнет поставлять Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц, а не 2 тыс., как было ранее.

Что касается поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр ВС отказался раскрыть график поставок "из соображений безопасности".

Лекорню также признал провал украинского контрнаступления. "Контрнаступление не прошло так, как Украина этого ожидала и как мы этого ожидали", - сказал он.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на министерство ВС Франции сообщило об отмене визита в Париж "по соображениям безопасности" министра обороны Украины Рустема Умерова, который должен был прибыть во французскую столицу 18 января для переговоров с Лекорню по поставкам артиллерийских снарядов.