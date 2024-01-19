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Военное обозрение

Для ВМС США разрабатывается мобильная станция, позволяющая реализовать концепцию многодоменных операций

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон продолжает работать над своей доктриной сетецентрической войны. Как сообщает портал Army Recognition, корпорация Northrop Grumman разрабатывает в рамках контракта с ВМС США мобильную станцию для Корпуса морской пехоты, позволяющую реализовать концепцию многодоменных операций.

Сообщается, что соответствующий договор подписан до 2030 года. Количество единиц вышеупомянутой аппаратуры, которое будет поставлено в войска, как и сумма контракта, не разглашаются.

Касательно мобильной станции, Northrop Grumman представил прототип аппарата MTC-X, который, со слов представителей корпорации, позволит бойцам передовых подразделений оперативно получать все необходимые данные, находясь на большом расстоянии от американских баз.

Переносная станция может быть быстро развернута в заданной точке, после чего посредством спутниковой связи на нее начнут поступать данные сразу со всех доступных ресурсов, включая воздушную и космическую разведки, тем самым позволяя командованию на местах принимать максимально эффективные решения.

Мы разработали эту инновационную технологию для бойцов, находящихся в ситуации, когда мобильность имеет решающее значение для выполнения миссии. Эта платформа предоставляет оперативный доступ к многодоменным данным, позволяя командирам принимать оптимальные решения для любой миссии: на суше, в воздухе или на море

- заявил вице-президент по интегрированным национальным системам Northrop Grumman Пабло Пеццименти.

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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