Западные и российские беспилотники сравнили

Если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи. Тем не менее России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Например, ударные дроны, такие, как «Ланцет», крайне сложно перехватить. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Все беспилотники, в принципе, устроены по одному типу. И у нас, и у них есть свои базы, системы управления. Есть разные типы беспилотников по задачам: разведывательные, ударные. Есть камикадзе. У нас появляются беспилотники тяжелого и среднего класса, скоро будет ударный беспилотник "Охотоник", который может работать и самостоятельно, и в паре с истребителями», — рассказал военный.

По мнению Дандыкина, за два года России удалось не просто догнать своих соперников в разработке и создании беспилотников, но и превзойти их в ряде направлений.

«Мы постоянно изучаем аппараты противников, постоянно совершенствуем свои. Уже обогнали всех в части ударных дронов типа "Ланцета": очевидно, что их непросто перехватить, они наносят большой урон противнику», — заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина впервые с начала конфликта атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. В Минобороны тогда сообщили об одном пораженном беспилотном устройстве. Целью сбитого над Ленинградской областью беспилотника, по предварительной информации, был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.