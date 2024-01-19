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ТАСС

Генерал ВСУ в отставке назвал популизмом слова Кулебы о возможности сражаться лопатами

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Сергей Кривонос
Сергей Кривонос.
Источник изображения: Mykola Lazarenko, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

Сергей Кривонос добавил, что у него вызывает раздражение слова руководства страны о необходимости гражданам производить беспилотники на дому

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что армия страны будут сражаться лопатами при условии прекращения помощи от Запада, являются голым популизмом. Такое мнение выразил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

"Отличная речь господина Кулебы. У меня вопрос: а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата - оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах - это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше ни меньше", - сказал он в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос подчеркнул, что у него вызывает раздражение слова руководства страны о необходимости гражданам производить беспилотники на дому. "Мы понимаем, какое количество будет брака. Этот брак будет отвлекать больше внимания, чем создать три-четыре закрытых предприятия в разных регионах", - отметил он.

Во вторник Кулеба в интервью телекомпании ABC выступил с утверждением, что солдаты ВСУ будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о потребности в американских самолетах и вертолетах, способных оказывать непосредственную поддержку наземным силам. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США прекратили военную помощь Украине в связи с отсутствием бюджетных средств. 

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