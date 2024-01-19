ЦАМТО, 18 января. Украина приобрела еще шесть гаубиц CAESAR. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.

Как напоминает агентство, в ноябре министр сообщал, что Франция ведет переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в первую очередь СГ CAESAR. По его словам, до начала конфликта на Украине французская компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 СГ CAESAR в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц.

Министр отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

"Сама Украина готова вложить и свои средства: она только что приобрела на собственные средства шесть СГ CAESAR, чтобы положить начало инициативе", – добавил С.Лекорню.

Он также указал на то, что в первой половине этого года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp. По словам министра, эти ракеты были адаптированы для их запуска с украинских самолетов.